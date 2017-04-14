YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan eyalet sistemi tartÄ±ÅŸmasÄ±na tepki BÃ¶yle bir ÅŸey varsa istifa ederim

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli'nin eyalet sistemi aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, "BÃ¶yle bir ÅŸey varsa istifa ederim" dedi

Ankara'da STK'larla buluÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, eyalet sistemi tartÄ±ÅŸmalarÄ±n son noktayÄ± koydu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz neyin mücadelesini veriyoruz. PKK'yla, FETÖ'ye tek devlet, tek millet, üniter yapÄ± mücadelesini veriyoruz. Anayasa'nÄ±n 9. maddesine "yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±zdÄ±r" ibaresini koyduk. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hiç deÄŸiÅŸiklik yok. EÄŸer bu anayasanÄ±n herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem parti genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hem BaÅŸbakanlÄ±k görevini anÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Biz hayatÄ±mÄ±zÄ± bu iÅŸ için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak ÅŸehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir.

ÜNÄ°TER YAPIDAKÄ° HASSASÄ°YETÄ°MÄ°Z MHP'DEN AÅžAÄžI DEÄžÄ°LDÄ°R

Evet ispat edin ben bütün görevlerimi bÄ±rakacaÄŸÄ±m. Siz aynÄ± ÅŸeyi yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z? Soruyorum. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet vazgeçemediÄŸimiz dört prensibimizdir. Milliyetçi-ülkücü kardeÅŸlerimizin üniter devlet konusunda hasssayeti neyse en az bizimkisi de o kadardÄ±r, aÅŸaÄŸÄ± deÄŸildir. Biz bu deÄŸiÅŸikliÄŸi MHP ile sayÄ±n Bahçeli ile beraber yaptÄ±k. Bu konu bizim en öncelikli hususumuzdur. AçÄ±k ve net söylüyorum; yapÄ±lan bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin içinde yer almayan hususlarla eyalet gelecek, eyalete kapÄ± açÄ±lacak gibi laflarla itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, toplumdan desteÄŸi bulamayanlarÄ±n baÅŸvurduÄŸu bir iftira dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey deÄŸildir. Milletimiz bunu bilmedir. Bu konuda esas olan anayasanÄ±n içinde yazÄ±lanlardÄ±r, esas olan bu ülkenin BaÅŸbakanÄ± olarak bizim söylediÄŸimizdir, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n söylediÄŸidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda söylenenlerin hiçbir kÄ±ymeti harbiyesi yoktur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.