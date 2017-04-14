Referandum Ã¶ncesi saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 5 DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±

Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan referandum Ã¶ncesi eylem yapmayÄ± planlayan 5 DEAÅž emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul'da Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, DEAÅž üyelerinin 16 Nisan'da yapÄ±lacak olan halk oylamasÄ± öncesi sansasyonel eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± istihbaratÄ± üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Söz konusu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, BeyoÄŸlu, Bahçelievler ve Beykoz'da düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda, örgüt adÄ±na eylem yapmayÄ± hedefleyen M.K.B, S.D, ve N.Ç. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca operasyon kapsamÄ±nda, çatÄ±ÅŸma bölgelerine gittiÄŸi ve Ä°stanbul'da örgüt adÄ±na faaliyet yürüttüÄŸü tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandÄ±. Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor.