16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda liderlerin nerede oy kullanacaklarÄ± belli oldu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin 16 Nisan halk oylamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°stanbul'da, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir'de, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli de Ankara'da oy kullanacak.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha önceki seçimlerde olduÄŸu gibi Ä°stanbul'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman Ankara'da, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Ä°zmir'de oyunu verecek. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici oyunu Ankara'da kullanacak. Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu Perinçek de oyunu Ä°stanbul'da kullanacak.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ± da Ankara'da sandÄ±k baÅŸÄ±nda olacak. Komutanlar Çankaya Ä°lkokulu'nda oylarÄ±nÄ± kullanacak.

BakanlarÄ±n oy kullanacaÄŸÄ± yerler

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±larÄ± TuÄŸrul TürkeÅŸ ve Nurettin Canikli oyunu Ankara'da kullanacak. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ Ordu'da, Veysi Kaynak KahramanmaraÅŸ'ta, Mehmet ÅžimÅŸek ise Gaziantep'te oy verecek.Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci Denizli'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü Düzce'de, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik ÅžanlÄ±urfa'da, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal Bayburt'ta, KalkÄ±nma BakanÄ± Lütfi Elvan Mersin'de, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan Kars'ta, Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci Malatya'da, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Yozgat'ta, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Özhaseki Kayseri'de, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu Trabzon'da, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± EskiÅŸehir'de, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k Kocaeli'de, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu Afyonkarahisar'da, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ Erzurum'da, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu Bursa'da, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz Sivas'ta, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Ä°stanbul'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül, Ä°stanbul'da, 10. CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer ise Ankara'da oy kullanacak.