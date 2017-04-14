YSK onayladÄ± referandumda bir ilk yaÅŸanacak

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun da onayÄ± ile ilk kez gÃ¶rme engelli vatandaÅŸlar referandumda rahatlÄ±kla oy kullanabilecek

BoÄŸaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve EÄŸitim LaboratuvarÄ± (GETEM) ve Engelsiz EriÅŸim DerneÄŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan oy pusulasÄ± ÅŸablonu Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) onayÄ±yla ilk kez pazar günü yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lacak.

Üniversiteden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 9. Engelsiz Üniversiteler Birim Koordinatörlükleri Ä°stanbul Bölge ToplantÄ±sÄ±’nda görme engelli seçmenlerin tek baÅŸlarÄ±na oy kullanmasÄ± için hazÄ±rlanan oy pusulasÄ± ÅŸablonu tanÄ±tÄ±ldÄ±.

GETEM Direktörü ve Engelsiz EriÅŸim DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Engin YÄ±lmaz, görme engelli seçmenlerin tek baÅŸÄ±na oy kullanmasÄ± için YSK'ya baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± ve "Seçmenin kendi getirdiÄŸi oy pusulasÄ± ÅŸablonunu kullanmasÄ±nda yasal sakÄ±nca yoktur” yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

"Oy pusulusÄ± 5 bin seçmene daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±"

YÄ±lmaz, oy pusulasÄ± ÅŸablonunun çoÄŸaltÄ±larak toplam 5 bin seçmene daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Verilen bilgiye göre, referandumda isteyen görme engellilerin tek baÅŸlarÄ±na ve eriÅŸilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadÄ±yla, referandumda kullanÄ±lacak oy pusulasÄ± ebatlarÄ±nda bir ÅŸablon hazÄ±rlandÄ±. Oy pusulasÄ± bu ÅŸablonun içine konulduÄŸu zaman sol taraftaki boÅŸluk evet, saÄŸ taraftaki boÅŸluk hayÄ±r tercihinin kullanÄ±mÄ±na uygun olacak. Görme engelli seçmenler söz konusu ÅŸablonu bu pazar günü gerçekleÅŸtirilecek halk oylamasÄ±nda kullanabilecek.Mevcut yasaya göre görme engelliler, felçliler, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sÄ±rada sandÄ±k alanÄ±nda bulunan akrabalarÄ±ndan birinin, akrabasÄ± yoksa diÄŸer herhangi bir seçmenin yardÄ±mÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabiliyor.