Ankara'da referandum Ã¶ncesi gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±

16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± Ã¶ncesi kentte gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±

Ankara Valisi Ercan Topaca, pazar günü yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± için her türlü tedbir ve güvenlik önlemlerini aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Vali Ercan Topaca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapÄ±lacak olan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum süresince alÄ±nan tedbirler ve güvenlik önlemleri hakkÄ±nda bilgilendirme toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. Valilik toplantÄ± salonunda yapÄ±lan toplantÄ±ya Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet Artar, Ä°l Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kemal KaradaÄŸ katÄ±ldÄ±. Ankara genelinde oy kullanacak seçmen sayÄ±sÄ±, toplam sandÄ±k ve oy referandum günü görev yapacak personel sayÄ±sÄ±na dair bilgi veren Vali Topaca, "Ankara genelinde ÅŸu an itibariyle referandumda oy kullanma hakkÄ± bulunan 3 milyon 853 bin 894 seçmenimiz var. Toplam 10 bin 336 sandÄ±kta oy kullanacaklar. SandÄ±k alanÄ± olarak da bin 691 sandÄ±k alanÄ± var. Bu oy kullanma alanlarÄ±nda toplam 14 bin 974 personelimiz güvenlik tedbiri alacaktÄ±r. Oy pusulalarÄ±nÄ±n, sandÄ±klarÄ±n alÄ±nÄ±p okullara intikal ettirilip ve dahil olmak üzere polisimiz, askerimiz, jandarmamÄ±z görev mahalline göre oy kullanÄ±lan yerlerde, sandÄ±k alanÄ± ve çevresinde her türlü güvenlik tedbirini alacaktÄ±r" dedi.

"EMNÄ°YET GÖREVLÄ°SÄ° POLÄ°S, JANDARMA DIÅžINDA SÄ°LAH TAÅžIMAK YASAKTIR"

Referandum günü vatandaÅŸlarÄ±n uymasÄ± gereken bazÄ± kuralar ve yasaklar olduÄŸunu anlatan Topaca, "16 Nisan günü alkollü içki satÄ±lmasÄ± ve içilmesi yasaktÄ±r. Emniyet görevlisi, polis, jandarma dÄ±ÅŸÄ±nda silah taÅŸÄ±mak yasaktÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gerek oy kullanmaya giderken, gerekse baÅŸka ÅŸekilde ruhsatlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n referandum süresince silahla yolda, sokakta gezme imkanÄ± bulunmamaktadÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±n 'ruhsatÄ±m var' diyerek silahÄ±yla sokaÄŸa çÄ±kmamasÄ± gerekiyor. Oy verme günü ve süresinde kahvehane, kÄ±raathane, internet kafe gibi eÄŸlence yerleri de kapalÄ±dÄ±r, açÄ±lamaz. Sadece lokantalarda yemek hizmeti verilebilir. Yine aynÄ± oy verme süresi içerisinde saat 18.00'e kadar düÄŸün yapÄ±lamayacak ama 18.00'den sonra düÄŸün yapÄ±lmasÄ±nda bir mahsur yoktur" diye konuÅŸtu.

"KRÄ°Z MERKEZLERÄ° OLUÅžTURDUK"

Referandum sürecinin saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde iÅŸleyebilmesi için elektrik, su, ulaÅŸÄ±m, telefon gibi alanlarda ilgili kurumlarÄ±n bünyesinde kriz merkezleri oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ve ana kriz merkezinin valilik kriz merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirten Topaca, "Referandum sürecini veya oylarÄ±n sayÄ±lmasÄ± esnasÄ±nda elektrik kesilmesi, su kesilmesi gibi problemleri ortadan kaldÄ±rmak için tedbir alacak, tedbirleri koordine edecek birçok kriz merkezimiz faaliyete geçirildi. Bu kriz merkezimizin tamamÄ±nda valilik bünyesindeki valilik koordine edecektir. Bizler zaten Ä°l Jandarma KomutanÄ±mÄ±z, Ä°l Emniyet Müdürümüz, Vali yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z ve diÄŸer görevlilerde o gün ayaktayÄ±z, teyakkuzdayÄ±z, görev baÅŸÄ±ndayÄ±z. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸu zaman anÄ±nda müdahale edecek, gerekli tedbirleri alacak durumda olacaÄŸÄ±z. Bu konuda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bir endiÅŸe taÅŸÄ±masÄ±nÄ± istemiyoruz. Özellikle güvenlik tedbirleri konusunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iradesinin hür bir ÅŸekilde her türlü endiÅŸeden, korkudan uzak bir ÅŸekilde sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ± için gerekli her türlü tedbiri alÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.