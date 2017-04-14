UtangaÃ§ seÃ§menler ya da kararsÄ±zlarÄ±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, SandÄ±kta KÃ¼rtler iÃ§in ne var

Referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rme baÄŸlamÄ±nda kararsÄ±z sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, anket sayfalarÄ±nda matematik oranlara iÅŸaret eden anlamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda , politik yankÄ±larÄ±na bakalÄ±m. Metin ÅženergÃ¼Ã§ Avrupa Gazete iÃ§in yazdÄ±

Türkiye'de anketlerin güvenilirliÄŸi bir yana, referanduma dört gün kala en taraflÄ±sÄ±ndan en tarafsÄ±zÄ±na kadar araÅŸtÄ±rmalarÄ±n ortak noktasÄ±, 'evet' ve 'hayÄ±r'Ä±n baÅŸabaÅŸ gitmesi ve dolayÄ±sÄ±yla sonucu "kararsÄ±zlar"Ä±n belirleyeceÄŸi görüÅŸüdür. (1)Referandum sonuçlarÄ±nÄ± öngörme baÄŸlamÄ±nda "kararsÄ±z" sözcüÄŸünün, anket sayfalarÄ±nda matematik oranlara iÅŸaret eden anlamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda , politik yankÄ±larÄ±na bakarsak, "kararsÄ±zlar" açÄ±sÄ±ndan referandum sonucunun gerçekte "evet" ve "hayÄ±r"Ä±n çok ötesinde politik önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebiliriz. Özellikle kararsÄ±zlarÄ±n büyük oranda Kürt oylarÄ±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± (Hem güney-doÄŸu hem de Ä°stanbul gibi büyük ÅŸehirlerde yaÅŸayan Kürt nüfus arasÄ±nda) gerçeÄŸini gözönüne alÄ±rsak, kararsÄ±z olmanÄ±n ya da sandÄ±ÄŸa gitmeyi gereksiz bulmanÄ±n, bilgilendirme eksikliÄŸine dayanan basit bir tercih sorunu olmasÄ±nÄ±n çok ötesinde, derin bir politik çatlaÄŸa iÅŸaret ettiÄŸinin farkÄ±na varabiliriz.

Genelde eleÅŸtirisi bir tabu olarak görülen ama 7 Haziran seçimlerinden sonra konuÅŸulmasÄ± bile yasaklanan Kürt sorunu (Ä°ktidarÄ±n bu konuda eleÅŸtirilmesi serbesttir, biz solcular arasÄ±nda Kürt siyasetinin eleÅŸtirisi yasaktÄ±r!) bir kere daha Türkiye'de verilen demokrasi mücadelesinin kilit noktasÄ±na dönüÅŸüyor. Gerçi, bu sorun, "kilit noktasÄ±" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda genellikle hem fikir olunur, ancak tartÄ±ÅŸma, "anahtar" gündeme getirildiÄŸinde baÅŸlar: Kürt sorununun çözümü mü demokrasinin kapÄ±sÄ±nÄ± açacak, demokrasi mi (yani AKP iktidarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±) Kürt sorununun çözülmesinin kapÄ±sÄ±nÄ± açacak? KulaÄŸa tavuk-yumurta fomülü gibi gelsede, siyaset bilimi ve sahadaki deneyim ve pratik gerçeklere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±t çok basit ve açÄ±ktÄ±r. Daha önce bu konuda yazdÄ±ÄŸÄ±m için ayrÄ±ntÄ±larÄ±na girmeyeceÄŸim ama referandum sonuçlarÄ± açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aynÄ± soru bir kez daha gündeme geldi; bu defa "kararsÄ±zlar" adÄ±yla.

AKP seçmeni arasÄ±ndaki kararsÄ±zlarÄ± bir yana bÄ±rakÄ±rsak, Kürt seçmeni arasÄ±nda varolan kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, yeni anayasa taslaÄŸÄ±nÄ±n ve dolayÄ±sÄ±yla 'baÅŸkanlÄ±k sistemi'nin getiri ve götürülerini bilmemekle açÄ±klamanÄ±n hiç bir politik gerekçesi olamayacaÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorsak, istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda, sandÄ±ÄŸa gitmeyen Kürt seçmeninin bunu bilinçli bir tercih olarak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kabul etmeliyiz. O zaman, Kürt seçmenin bu tercihinin nedenlerini sorgulamak gerekir.

SANDIKTA KÜRTLER Ä°ÇÄ°N NE VAR?

Kürdistan Amerikan Üniversitesi'nden Arzu YÄ±lmaz'a sorarsak, referandum; sonuçlarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak, Kürt sorununun çözümüne dair bir çözüm önermiyor, Kürtlere bir vaadi yok. AyrÄ±ca, 'hayÄ±r' çÄ±ksa bile AKP iktidarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi sözkonusu deÄŸildir. Muhalefetin de (CHP) kabul ettiÄŸi gibi, bu durumda, en fazla, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan 'Ä±n anayasal sÄ±nÄ±rlarÄ±na çekilmesi istenecek ve durum yine OHAL'lerle idare edilecek. (2) EÄŸer, yapÄ±lan tercihin nedeni, tercihin ne olduÄŸundan önemliyse ve/ya bireyin yaptÄ±ÄŸÄ± seçimin gerekçeleri, oy pusulasÄ±nÄ±n gerçek rengini belirliyorsa, bu yanÄ±tÄ± tersinden ÅŸöyle okuyabiliriz; 'hayÄ±r' sonucu, varolan durumun kanserli bir devamÄ± anlamÄ±na gelecekken, 'evet', güney-doÄŸuda bir bölgeyi de içeren, eyalet sisteminin (bölgesel özerklik) önünü açacak baÅŸkanlÄ±k sisteminin kapÄ±sÄ±nÄ± aralamÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. Bu anlamda, kimlikler üzerinden verilen özgürlük savaÅŸÄ±mÄ±, hedeflerine daha da yakÄ±nlaÅŸacaktÄ±r. Üstelik, burada"hendek siyasetleri"nde olduÄŸu gibi yaÅŸamsal bir tehlike de söz konusu deÄŸildir; sandÄ±ÄŸa gitmemek yeterli olacaktÄ±r. Kimlik siyasetlerinin kaçÄ±nÄ±lmaz olarak vardÄ±ÄŸÄ± nokta açÄ±sÄ±ndan "doÄŸru" bir taktirdir bu.

Yok eÄŸer, böyle bir kararÄ±n 'yanlÄ±ÅŸ' olduÄŸu düÅŸünülüyorsa, o zaman en baÅŸa, "kara tahta"ya dönüp politikayÄ± tekrar çiziktirmek gerekir: 7 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda "hendek siyasetleri"nin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ±; PKK'nin politik ve askeri savaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ana damarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r ötesine taÅŸÄ±yÄ±p, Türkiye siyasetini Rojava üzerinden ÅŸekillendirme politikasÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± risklerin -Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde- hem örgütsel yÄ±kÄ±mÄ±na, hem de Kürt halkÄ±nÄ±n HDP'ye verdiÄŸi desteÄŸe zarar verdiÄŸini; binlerce insanÄ±n ölümüne, onbinlercesinin göç etmesine yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±; HDP'nin bir 'Türkiye partisi' olma ("TürkleÅŸme" deÄŸil, TürkiyelileÅŸme, Türkiye siyasetine entegre olmasÄ±) nosyonunun çökmesini; yönetici ve milletvekillerinin tutuklanmasÄ±nÄ±, dolayÄ±sÄ±yla 1 KasÄ±m seçimleriyle AKP iktidarÄ±nÄ±n kendini yenilemesi çerçevesinde siyasetini tekrar gözden geçirmesi gerekir. Åžüphesiz, bu noktalarda AKP iktidarÄ±na yöneltilecek eleÅŸtiri ve suçlamalarÄ± bir yana bÄ±rakarak, kabaca sÄ±raladÄ±ÄŸÄ±m bu geliÅŸmelerle ilgili siyasi kararlar gözden geçirilmeden "kararsÄ±zlar"Ä±n gelecekte daha kararlÄ± bir ÅŸekilde "evet" demesi kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r.

Metin Åženergüç Avrupa Gazete için yazdÄ±

12/04/2017

(1) Bugün, (12/04/2017) biri iktidar yanlÄ±sÄ± ANAR, diÄŸeri Avrasya araÅŸtÄ±rma ÅŸirketlerinin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± iki anket çalÄ±ÅŸmasÄ± da kendi açÄ±larÄ±ndan "kararsÄ±z" ve "utangaç" seçmenin sonucu belirleyeceÄŸini iddia ediyor.

http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/turkiye/718860/7/Referanduma_kisa_sure_kala_son_anket__Yuzde_53_75....html

http://www.diken.com.tr/anar-genel-muduru-evet-onde-ama-utangac-secmen-tahminleri-yaniltabilir/

(2)http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/707527/Akademisyen_Arzu_Yilmaz__Kurtler_sandiga_giderse__hayir__der.html