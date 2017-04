DavutoÄŸlu Kimse kaos ve kriz Ã§Ä±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±n dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde konuşan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, referandum sonrası için açıklamalarda bulundu

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitingine katılıp kürsüye çıktı. Referandum kampanyası boyunca gözlerden uzak duran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, halk oylamasına iki gün kala mesajını verdi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine katıldı. Davutoğlu, "Kimse kaos beklentesi içine girmesin. Onlara dünyayı dar ederiz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. 17 Nisan ortak kimliğin ortak aklın günü olmalıdır. Büyük davaların günü olmalıdır" dedi.

"17 NİSAN SABAHI HER KOMŞU BİRBİRİNE SELAM VERSİN"

Davutoğlu şöyle konuştu: "Tek bir yürek olmak zorundayız, tek bir ses olmak zorundayız. Kenetlenmiş bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Böyle kritik bir evrede bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Anayasa değişikliği milletin onayına sunulacak. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Bu milleti bölmek isteyenlere karşı 16 Nisan'da kim ne oy vermiş olursa olsun 17 Nisan sabahı Türkiye'nin her bir köşesinde her komşu birbirine selam versin, tebessüm etsin. 'Türkiye'nin geleceği parlak olacak' desin. Ve yine o sabah kalktığımızda kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın."