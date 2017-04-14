RTÃœK referandum yasaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± TV'ler siyasilere kapanÄ±yor

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu referandum Ã¶ncesi Televizyonlarda siyasilerin propaganda yapmasÄ±nÄ± engelledi

RTÜK'ten, 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n 15 Nisan'da baÅŸlayacaÄŸÄ± ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan açÄ±klanacak saate kadar süreceÄŸi bildirildi.

SON 24 SAATTE SÄ°YASÄ°LER TELEVÄ°ZYONDA PROPAGANDA YAPAMAYACAK

YSK tarafÄ±ndan alÄ±nan 93 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuç bölümünün 1/g maddesinde, "Siyasi partilerin oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± açÄ±k oturum, röportaj, panel gibi programlara katÄ±larak görüÅŸlerini açÄ±klayabileceklerinin" belirtildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:"100 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuç bölümünün 1. maddesinde ise medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n, halk oylamasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi olan 16 Åžubat 2017 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma günü saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayÄ±nlayabilecekleri ifade edilmiÅŸtir. Yüksek Seçim Kurulunun söz konusu kararlarÄ±ndan görüleceÄŸi üzere, yayÄ±n yasaklarÄ± 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren baÅŸlayÄ±p oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafÄ±ndan açÄ±klanacak saate kadar sürecektir."