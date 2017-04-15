CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu son anketleri aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o sonuÃ§lar

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumdan Ã¶nce son anketi aÃ§Ä±klayarak, yÃ¼zde 53 civarÄ±nda 'hayÄ±r' oyu Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± beklediklerini sÃ¶yledi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Halk TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda referandum süreci ve anketlerle ilgili açÄ±klamalarda bulunarak, "En son gelen tahmin 53 civarÄ±nda 'hayÄ±r' oyu olacaÄŸÄ± yönünde bir tablo var. Bunun içinde gizli oy dediÄŸimiz, 'Acaba bu düÅŸüncemi açÄ±klarsam yani 'hayÄ±r' dersem baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelir mi?' diyen kitle de var. OnlarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± zaten 'hayÄ±r'dan yana tavÄ±r takÄ±nÄ±yor. SandÄ±ÄŸa gidiÅŸ oranÄ± ne kadar yüksek olursa 'evet' ile 'hayÄ±r' arasÄ±ndaki fark 'hayÄ±r' lehine o kadar büyümüÅŸ olur" dedi.