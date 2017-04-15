Referandumda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecekler bunlara dikkat edin

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi iÃ§in yarÄ±n yapÄ±lacak referandumda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidip oy kullanÄ±rken dikkat edilmesi gereken koÅŸullarÄ± haberimizde sizler iÃ§in derledik. Ä°ÅŸte yapmanÄ±z gereken o koÅŸullar...

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu için yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek seçmenlerin oy kullanÄ±rken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek. Halk oylamasÄ±nda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak, cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacak.

SÄ°LAH TAÅžIYANLAR SANDIK ALANINA GÄ°REMEYECEK

Seçim günü, sandÄ±k alanÄ±nda alÄ±nacak tedbirler, seçmenlerin sandÄ±k baÅŸÄ± iÅŸlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zabÄ±ta kuvvetleri dÄ±ÅŸÄ±nda zabÄ±ta amir ve memurlarÄ± ile resmi üniforma giymiÅŸ kimseler ve silah taÅŸÄ±yanlar sandÄ±k alanÄ±na giremeyecek. Oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda gebeler, hastalar, engelliler ve yaÅŸlÄ±lara öncelik tanÄ±nacak. SandÄ±k baÅŸÄ±nda seçmene, vereceÄŸi oy hakkÄ±nda hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra sandÄ±k baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lacak.

SEÇMEN BÄ°LGÄ° KAÄžIDI GELMEYEN SEÇMENLER BU BELGELERLE OY KULLANACAK

Seçmenler oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, nüfus cüzdanÄ±, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askeri kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulunduracak. Seçmen bilgi kaÄŸÄ±dÄ± gelmeyen kayÄ±tlÄ± seçmenler, bu belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

KÄ°MLÄ°K NUMARASI OLMAYANLAR...

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca seçmen bilgi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± veya nüfus müdürlüklerince verilmiÅŸ nüfus kayÄ±t örneÄŸini ibraz etmesi ÅŸart olacak.

OY KULLANIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

SandÄ±k kurulu görevlisi, seçmenin kimliÄŸini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptÄ±ktan sonra birleÅŸik oy pusulasÄ±, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasÄ±nÄ± isteyecek. Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme iÅŸlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandÄ±k kuruluna bÄ±rakÄ±lacak.Oy pusulasÄ±nda yÄ±rtÄ±k, iÅŸaret veya yazÄ± olmamasÄ±na dikkat edilecek. Oy pusulasÄ±na basÄ±lacak mühür, tercih edilen alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±rÄ±lmayacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda tercih edilen alana "TERCÄ°H" mührü basÄ±lacak ve mührün kurumasÄ± beklenecek. Mühürlenen yer dÄ±ÅŸta kalacak ÅŸekilde oy pusulasÄ± katlanÄ±p zarfa konulacak.Seçmenler, zarfÄ± sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra, sandÄ±k seçmen listesinde adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±na imzasÄ±nÄ± atacak.

ENGELLÄ° SEÇMENLER

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engeli açÄ±kça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sÄ±rada sandÄ±k alanÄ±nda bulunan akrabalarÄ±ndan birinin, akrabasÄ± yoksa diÄŸer herhangi bir seçmenin yardÄ±mÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardÄ±m edemeyecek. SandÄ±k kurulu baÅŸkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardÄ±m amacÄ±yla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sÄ±rasÄ±nda yardÄ±m edemeyecek. Ä°steyen görme engelli seçmen, yanlarÄ±nda getirdikleri "Oy PusulasÄ± Åžablonu" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

Oy kullanÄ±rken bunlara da dikkat etmelisiniz: