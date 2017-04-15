ErdoÄŸan Saadet Partililere seslendi Siz bu hale dÃ¼ÅŸecek miydiniz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum Ã¶ncesi Ãœmraniye'de yaptÄ±ÄŸÄ± son mitingde Saadet Partililere seslenerek, eleÅŸtirilerde bulundu

Ümraniye 15 Temmuz Åžehitler MeydanÄ±'nda vatandaÅŸlara hitap eden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Saadet Partililere seslendi. ErdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu: "16 Nisan yani yarÄ±n akÅŸamdan itibaren Türkiye'ye terbiyesizlik yapanlardan bunun hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Ümraniye'yi bu coÅŸkuyla gördükçe yarÄ±n akÅŸamki neticeyi görür gibiyim. Muhalefet meydanlarda yok. Onlar kahvelerde, hele hele bir de maskeli teröristlerini kahvelere gönderiyorlar, arkadan kendileri gidiyorlar. OkmeydanÄ±'nda benim eski semtimde yaptÄ±lar. SaÄŸolsun polisimiz bunlarÄ± yakaladÄ±. Daha sonra bunlarÄ±n CHP mensubu olduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±yor. Bunlar içiçe çalÄ±ÅŸÄ±yor. Konya'dan bir tanesi çÄ±ktÄ±, eÄŸer evet çÄ±karsa Ä°zmir'den denize dökeceklermiÅŸ. Dün Konya'yÄ± gördüm. Konya bir baÅŸkaydÄ±. KarÅŸÄ±mda 100 bini aÅŸkÄ±n insan vardÄ±. Bir ÅŸeyi daha üzülerek orada gördüm. Bu adamÄ±n, bu milletin evlatlarÄ±nÄ± denize dökeceÄŸini söyleyen adamÄ± ne yazÄ±k ki Saadet Partisi'ne mensup gidip kadÄ±nlar ziyaret etti. Ey Saadet Partililer, siz bu duruma düÅŸecek miydiniz?"