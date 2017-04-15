SeÃ§im propagandasÄ± bitti referandum yasaklarÄ± baÅŸladÄ±

YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na gÃ¶re seÃ§im propagandasÄ± saat 18.00'da sona ererken referanduma iliÅŸkin yasaklarda aÃ§Ä±klandÄ±

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasÄ±na iliÅŸkin seçim takvimine göre, 3375 sayÄ±lÄ± Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halk oyuna SunulmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun'un, 5'inci maddesinin (b) fÄ±krasÄ± gereÄŸince seçim propagandasÄ± saat 18.00'de bitti.

TELEVÄ°ZYON PROPAGANDASI SONA ERDÄ°

Kanunun 5'inci maddesinin (b) fÄ±krasÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin açÄ±klanmasÄ± ve tanÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla siyasi partiler ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, halk oylamasÄ± gününden önceki yedinci günden itibaren, halk oylamasÄ±ndan önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonla propaganda yapabileceklerini öngörüyor.

HABER YORUM VE KÖÅžE YAZISI YASAK

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (15.04.2017), saat 18.00'den sonra yapÄ±lacak yayÄ±nlarda, propaganda maksatlÄ± ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapÄ±lmasÄ±na tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köÅŸe yazÄ±sÄ± yayÄ±nlanmasÄ± yasak olacak.

YARIN 21:00'DE SERBEST OLACAK

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasÄ±nda radyolarda ve her türlü yayÄ±n organlarÄ±nda sadece YSK tarafÄ±ndan seçimle ilgili verilecek haber ve tebliÄŸler yayÄ±mlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayÄ±nlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± yarÄ±n saat 21.00'den önce de kaldÄ±rabilecek.

TELEVÄ°ZYONLARA SIKI TAKÄ°P

Siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± açÄ±k oturum, röportaj, panel gibi programlara katÄ±larak görüÅŸlerini açÄ±klayabilecekler, açÄ±k veya kapalÄ± yer toplantÄ±larÄ± radyo ve televizyonlarda canlÄ± yayÄ±nlanabilecek, son 24 saat içinde ise benzeri program ve toplantÄ±lar yayÄ±nlanamayacak.