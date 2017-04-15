Propaganda yasaÄŸÄ± baÅŸladÄ± pankart ve afiÅŸler toplanÄ±yor

YarÄ±n yapÄ±lacak referandum iÃ§in YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re bugÃ¼n saat 18.00'den itibaren seÃ§ime dair pankart ve afiÅŸlerin gece yarÄ±sÄ±na kadar toplanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili referanduma yönelik propaganda yasaÄŸÄ± saat 18.00'den itibaren yürürlüÄŸe girdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi pankart ve afiÅŸlerin indirilmesine baÅŸlandÄ±. YasaklarÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte BeyoÄŸlu, Güngören ve BakÄ±rköy'de, belediye görevlileri pankart ve afiÅŸleri asÄ±ldÄ±klarÄ± yerden topladÄ±. Görevliler, sopalara monte edilmiÅŸ bÄ±çaklarla afiÅŸ ve pankartlarÄ± tutan ipleri kesip toplarken, daha yüksek yerlerdeki materyallar ise vinçler yardÄ±mÄ±yla alÄ±ndÄ±. Pankart ve afiÅŸlerin toplanmasÄ± iÅŸlemleri, gece yarÄ±sÄ±na kadar devam edecek.