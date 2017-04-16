TÃ¼rkiye referandum iÃ§in oy vermeye baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye'de bugÃ¼n 52 milyon seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor. DoÄŸu illerinde oy verme iÅŸlemleri saat 07.00 itibariyle baÅŸladÄ±

Halk oylamasÄ±nda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak. Cezaevlerine de 461 sandÄ±k kuruldu.Oy vermenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iller ÅŸöyle: AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis.Ülkenin geri kalan bölümünde ise oy verme iÅŸlemleri saat 08:00'da baÅŸlayacak.DoÄŸu'da sandÄ±k kapanÄ±ÅŸ saati 16:00 olurken, diÄŸer illerde oy verme iÅŸlemi 17:00'de sonlanacak.

Seçmenlerin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda oy kullanÄ±rken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca seçmen bilgi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± veya nüfus müdürlüklerince verilmiÅŸ nüfus kayÄ±t örneÄŸini ibraz etmesi ÅŸart olacak.

Seçmenler, beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi renk üzerinde "HayÄ±r" ibareleri bulunan iki ayrÄ± renkten oluÅŸan birleÅŸik oy pusulalarÄ± ile "tercih" mührü kullanacak.

Oy kullanÄ±rken nelere dikkat edilmeli?

Yüksek Seçim Kurulu internet sitesi üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama aÅŸaÄŸÄ±daki hususlara dikkat edilmesi gereÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi:

SandÄ±k kurulu görevlisi, seçmenin kimliÄŸini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptÄ±ktan sonra birleÅŸik oy pusulasÄ±, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasÄ±nÄ± isteyecek.

Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve bunlarÄ±n cezasÄ± olacak. Bu tür cihazlar, oy verme iÅŸlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandÄ±k kuruluna bÄ±rakÄ±lacak.Oy pusulasÄ±na basÄ±lacak mühür, tercih edilen alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±rÄ±lmayacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda tercih edilen alana "TERCÄ°H" mührü basÄ±lacak ve mührün kurumasÄ± beklenecek. Mühürlenen yer dÄ±ÅŸta kalacak ÅŸekilde oy pusulasÄ± katlanÄ±p zarfa konulacak.

Seçmenler, zarfÄ± sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra, sandÄ±k seçmen listesinde adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±na imzasÄ±nÄ± atacak.

Kaynak: BBC Türkçe