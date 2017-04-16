Oy kullanÄ±rken nelere dikkat edilmeli

BugÃ¼n milyonlarca seÃ§men geleceÄŸini oylamak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸladÄ±. Peki bu oylamada nelere dikkat etmeli, nasÄ±l oy kullanÄ±lmalÄ±? AyrÄ±ntÄ±lar haberimizde

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini içeren 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu için bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek seçmenlerin oy kullanÄ±rken, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kimlik kartlarÄ±ndan herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerekecek.Halk oylamasÄ±nda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacak, cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacak.

Seçim günü, sandÄ±k alanÄ±nda alÄ±nacak tedbirler, seçmenlerin sandÄ±k baÅŸÄ± iÅŸlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zabÄ±ta kuvvetleri dÄ±ÅŸÄ±nda zabÄ±ta amir ve memurlarÄ± ile resmi üniforma giymiÅŸ kimseler ve silah taÅŸÄ±yanlar sandÄ±k alanÄ±na giremeyecek. Oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda gebeler, hastalar, engelliler ve yaÅŸlÄ±lara öncelik tanÄ±nacak.

SandÄ±k baÅŸÄ±nda seçmene, vereceÄŸi oy hakkÄ±nda hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra sandÄ±k baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lacak.

Seçmenler oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, nüfus cüzdanÄ±, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askeri kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanÄ±nda bulunduracak. Seçmen bilgi kaÄŸÄ±dÄ± gelmeyen kayÄ±tlÄ± seçmenler, bu belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca seçmen bilgi kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± veya nüfus müdürlüklerince verilmiÅŸ nüfus kayÄ±t örneÄŸini ibraz etmesi ÅŸart olacak.

Oy kullanÄ±rken

SandÄ±k kurulu görevlisi, seçmenin kimliÄŸini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptÄ±ktan sonra birleÅŸik oy pusulasÄ±, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasÄ±nÄ± isteyecek.

Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme iÅŸlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandÄ±k kuruluna bÄ±rakÄ±lacak.

Oy pusulasÄ±nda yÄ±rtÄ±k, iÅŸaret veya yazÄ± olmamasÄ±na dikkat edilecek. Oy pusulasÄ±na basÄ±lacak mühür, tercih edilen alanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±rÄ±lmayacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda tercih edilen alana "TERCÄ°H" mührü basÄ±lacak ve mührün kurumasÄ± beklenecek. Mühürlenen yer dÄ±ÅŸta kalacak ÅŸekilde oy pusulasÄ± katlanÄ±p zarfa konulacak.

Seçmenler, zarfÄ± sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra, sandÄ±k seçmen listesinde adÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerin karÅŸÄ±sÄ±na imzasÄ±nÄ± atacak.

Engelli seçmenler

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engeli açÄ±kça belli olanlar, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sÄ±rada sandÄ±k alanÄ±nda bulunan akrabalarÄ±ndan birinin, akrabasÄ± yoksa diÄŸer herhangi bir seçmenin yardÄ±mÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardÄ±m edemeyecek.

SandÄ±k kurulu baÅŸkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardÄ±m amacÄ±yla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sÄ±rasÄ±nda yardÄ±m edemeyecek.Ä°steyen görme engelli seçmen, yanlarÄ±nda getirdikleri "Oy PusulasÄ± Åžablonu" aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.