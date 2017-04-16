Referanduma dair bilinmesi gereken Ã¶nemli konular

TÃ¼rkiye bugÃ¼n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸladÄ±. Milyonlarca seÃ§men geleceÄŸi iÃ§in Ã¶nemli bir karar verecek

Referandum, mevcut anayasanÄ±n 18 maddesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirleyecek. EÄŸer referandum onaylanÄ±rsa, parlamenter sistemden 'cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi'ne geçilmesi öngörülüyor. Buna göre, cumhurbaÅŸkanÄ± doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilecek ve hem hükümetin hem de devletin baÅŸkanÄ± olacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, bütçeyi hazÄ±rlama, bakanlarÄ± ve yargÄ±çlarÄ± atama ve görevden alma ya da kanun hükmünde kararname çÄ±karma gibi pek çok yetkisi olacak. Milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e çÄ±karÄ±lacak, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirilecek.

Ne zaman oy kullanÄ±labilecek?

16 Nisan 2017 pazar günü yapÄ±lacak oy verme süresinin baÅŸlangÄ±ç ve bitiÅŸ saatleri;

AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, MuÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis Ä°llerinde oy vermenin baÅŸlangÄ±ç ve bitiÅŸ saatleri 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.

YukarÄ±daki illerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan diÄŸer illerde oy kullanma baÅŸlangÄ±ç ve bitiÅŸ saatleri 08.00 - 17.00 olarak tespit edildi.

NasÄ±l oy kullanÄ±lacak?

BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda "EVET" için beyaz, "HAYIR" için kahverengi bölümler ayrÄ±ldÄ±. YSK, "TERCÄ°H" mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazÄ±nÄ±n üstüne de denk gelse) basÄ±lmasÄ±nÄ±n yeterli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, "Son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin HalkoylamasÄ±nda "TERCÄ°H" mührünü oy pusulasÄ±nda "EVET" veya "HAYIR" yazÄ±larÄ±nÄ±n üzerine basmamalarÄ± gerektiÄŸi yoksa oylarÄ±n geçersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± yönünde asÄ±lsÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ haberlerin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±” bilgisi verildi.

Seçmenin kimlik tespiti için yanÄ±nda bulundurmasÄ± gereken belgeler neler?

YSK, oy kullanma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda kimlik tespitine iliÅŸkin ÅŸu bilgiyi veriyor:

* SandÄ±k baÅŸÄ±na gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ±, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanÄ±, resmî dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askerî kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini baÅŸkana verir ve seçmen sÄ±ra numarasÄ±nÄ± söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.

* Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarÄ±nca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliÄŸinin tespitinde geçerli deÄŸildir.

* Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanÄ±nda ayrÄ±ca seçmen bilgi kâÄŸÄ±dÄ±nÄ± veya nüfus müdürlüklerince verilmiÅŸ nüfus kayÄ±t örneÄŸini ibraz etmesi ÅŸarttÄ±r.

* Ceza infaz kurumlarÄ±nda tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarÄ±da sayÄ±lan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiÅŸ belge, kimlik belgesi yerine geçer.

FotoÄŸraf yasaÄŸÄ±

Cep telefonu, fotoÄŸraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleÅŸme saÄŸlayÄ±cÄ± cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasÄ± bulunuyor. Bu tür cihazlarÄ±n oy verme iÅŸlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandÄ±k kuruluna bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

Propaganda yasaÄŸÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor?

YSK'ya göre, oy verme gününden önceki gün, ki bu referandum için 15 Nisan 2017 oluyor, saat 18:00'den sonra yapÄ±lacak yayÄ±nlarda, "propaganda maksatlÄ± ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapÄ±lmasÄ±na tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köÅŸe yazÄ±sÄ± yayÄ±nlanmasÄ±” yasak.

Oy verme günü ise saat 18:00'e kadar her türlü yayÄ±n organÄ±nda seçim ve seçim sonuçlarÄ± ile ilgili haber yapÄ±lmasÄ± yasak. Saat 18:00 ile 21:00 arasÄ±nda radyo ve diÄŸer yayÄ±n organlarÄ±nda ancak YSK tarafÄ±ndan seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliÄŸlerin yayÄ±nlanabileceÄŸi, 21:00'den sonra bütün yayÄ±nlarÄ±n serbest olacaÄŸÄ± kaydediliyor.

Seçmen sayÄ±sÄ±

31 AralÄ±k 2016 tarihi itibariyle 79 milyon 814 bin 871 kiÅŸilik nüfusa sahip olan Türkiye'de toplam seçmen sayÄ±sÄ± 55 milyon 319 bin 222. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasÄ±nda seçmen sayÄ±sÄ± "mahalle” ve "köy” olarak ikiye ayrÄ±lÄ±yor. Buna göre mahalle seçmen sayÄ±sÄ± 51 milyon 751 bin 773, köy seçmen sayÄ±sÄ± ise 3 milyon 567 bin 449.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe