BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu kullandÄ± SonuÃ§ baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir'de oyunu kullandÄ±ktan sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon seçmenin olduÄŸu Ä°zmir'de oyunu kullandÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir açÄ±klama yapan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: "Oyumuzu verdik, vatandaÅŸlÄ±k görevimizi yaptÄ±k. Åžimdi de iÅŸimize gücümüze bakacaÄŸÄ±z. Bugün Türkiye'nin her köÅŸesinde, 81 vilayetimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kardeÅŸlik içinde, medeni bir ÅŸekilde oylarÄ±nÄ± verip tercihlerini yapÄ±yorlar. AkÅŸam olup sandÄ±klar açÄ±lÄ±nca sonuçlar ortaya çÄ±kacak. ÇÄ±kacak sonuç ne olursa olsun baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, milletimizin verdiÄŸi karar en güzel karardÄ±r."