Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 11:40

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m oyunu kullandÄ± SonuÃ§ baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°zmir'de oyunu kullandÄ±ktan sonra aÃ§Ä±klamalarda bulundu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon seçmenin olduÄŸu Ä°zmir'de oyunu kullandÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir açÄ±klama yapan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: "Oyumuzu verdik, vatandaÅŸlÄ±k görevimizi yaptÄ±k. Åžimdi de iÅŸimize gücümüze bakacaÄŸÄ±z. Bugün Türkiye'nin her köÅŸesinde, 81 vilayetimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kardeÅŸlik içinde, medeni bir ÅŸekilde oylarÄ±nÄ± verip tercihlerini yapÄ±yorlar. AkÅŸam olup sandÄ±klar açÄ±lÄ±nca sonuçlar ortaya çÄ±kacak. ÇÄ±kacak sonuç ne olursa olsun baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r, milletimizin verdiÄŸi karar en güzel karardÄ±r."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel

Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel oyunu kullandÄ±

VatanÄ±m Sensin'in baÅŸrol oyuncularÄ± Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel oyunu kullandÄ±

bahÃ§eli oy

BahÃ§eli oyunu Ankara'da kullandÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, Ankara'da oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi ÃœskÃ¼dar'da oyunu kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu