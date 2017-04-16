Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 11:54

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu oyunu kullandÄ±

chp lideri kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu eÅŸi ve oÄŸluyla Ankara'da oyunu kullandÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, eÅŸi Selvi KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve oÄŸlu Kerem KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu oyunu Ankara'daki Arjantin Ä°lkokulu'nda kullandÄ±. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu oyunu kullandÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Son derece güzel bir kampanya götürdük. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kucakladÄ±k, kimseyi ötekileÅŸtirmedik. Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sandÄ±ÄŸa gidecek ve oylarÄ±nÄ± kullanacaklar. Ä°nÅŸallah hayÄ±rlÄ± bir sonuç çÄ±kar ve hep birlikte Türkiye'nin temel sorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸma imkanÄ± buluruz" dedi.

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