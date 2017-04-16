DiyarbakÄ±r'da sandÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 1 kiÅŸi yaralandÄ±

DiyarbakÄ±r'da seÃ§im sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu kÃ¶y bahÃ§esinde silahlÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DiyabakÄ±r'Ä±n Çermik ilçesine baÄŸlÄ± YabanardÄ± Köyü'nde seçim sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu köy okulunun bahçesinde iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± kavgada ilk belirlemelere göre 2 kiÅŸi öldü, 1 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°ddiaya göre, YabanardÄ± köyünde halk oylamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla sandÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu YabanardÄ± Ä°lkokulunun önünde akraba olduklarÄ± bildirilen iki aile arasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Abdülrezzak , Åžeyhmus ve Ä°dris YÄ±ldÄ±z silahla vurularak yaralandÄ±. Siverek Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Abdülrezzak ve Åžeyhmus YÄ±ldÄ±z müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.