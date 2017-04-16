Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 11:54

DiyarbakÄ±r'da sandÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 1 kiÅŸi yaralandÄ±

referandum

DiyarbakÄ±r'da seÃ§im sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu kÃ¶y bahÃ§esinde silahlÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DiyabakÄ±r'Ä±n Çermik ilçesine baÄŸlÄ± YabanardÄ± Köyü'nde seçim sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu köy okulunun bahçesinde iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± kavgada ilk belirlemelere göre 2 kiÅŸi öldü, 1 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°ddiaya göre, YabanardÄ± köyünde halk oylamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla sandÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu YabanardÄ± Ä°lkokulunun önünde akraba olduklarÄ± bildirilen iki aile arasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesi üzerine Abdülrezzak , Åžeyhmus ve Ä°dris YÄ±ldÄ±z silahla vurularak yaralandÄ±. Siverek Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Abdülrezzak ve Åžeyhmus YÄ±ldÄ±z müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Olayla ilgili M.Y ile T.Y. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel

Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel oyunu kullandÄ±

VatanÄ±m Sensin'in baÅŸrol oyuncularÄ± Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel oyunu kullandÄ±

bahÃ§eli oy

BahÃ§eli oyunu Ankara'da kullandÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, Ankara'da oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi ÃœskÃ¼dar'da oyunu kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu