CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi ÃœskÃ¼dar'da oyunu kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile birlikte Ä°stanbul Üsküdar'da, 3248 nolu sandÄ±kta oyunu kullandÄ±.ErdoÄŸan oyunu kullandÄ±ktan sonra yapÄ±tÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Öncelikle 16 Nisan bugün ki halk oylamasÄ±, bu referandum sÄ±radan bir halk oylamasÄ± deÄŸil. Yeni yönetim sisteminin, deÄŸiÅŸim, dönüÅŸüm tercihidir. HalkÄ±mÄ±z süratle adeta sÄ±çramanÄ±n yolunu açmaya karar verecektir." dedi.