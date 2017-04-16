Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 12:30

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi ÃœskÃ¼dar'da oyunu kullandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan oyunu kullanarak aÃ§Ä±klamada bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile birlikte Ä°stanbul Üsküdar'da, 3248 nolu sandÄ±kta oyunu kullandÄ±.ErdoÄŸan oyunu kullandÄ±ktan sonra yapÄ±tÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Öncelikle 16 Nisan bugün ki halk oylamasÄ±, bu referandum sÄ±radan bir halk oylamasÄ± deÄŸil. Yeni yönetim sisteminin, deÄŸiÅŸim, dönüÅŸüm tercihidir. HalkÄ±mÄ±z süratle adeta sÄ±çramanÄ±n yolunu açmaya karar verecektir." dedi.

 

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