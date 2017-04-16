VatanÄ±m Sensin'in baÅŸrol oyuncularÄ± Halit ErgenÃ§ ve eÅŸi BergÃ¼zar Korel oyunu kullandÄ±

Oyuncu Halit Ergenç ve eÅŸi Bergüzar Korel, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandÄ±. Oy verirken mührü unutan Korel, görevliler tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±. Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda oyunu kullanmak için eÅŸi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. VatandaÅŸlar ünlü çifte yoÄŸun ilgi gösterdi.EÅŸi ile birlikte oy kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸa gelen Ergenç, kimlik kontrolünden sonra oyunu kullandÄ±. Oy verme iÅŸlemi sonrasÄ±nda Bergüzar Korel, mührü unutunca görevliler tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±.