Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 13:08

2 yÄ±ldÄ±r evden Ã§Ä±kamayan kas hastasÄ± oyunu kullandÄ±

kas hastasÄ±

Kas hastasÄ± olan ve 2 yÄ±ldÄ±r dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamayan kas hastasÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Evde BakÄ±m Hizmetleri Biriminden yararlanarak oy kullandÄ±

5 yÄ±l önce yakalandÄ±ÄŸÄ± kas hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle son 2 yÄ±ldÄ±r hiç dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamayan, saÄŸlÄ±k hizmetlerini ise SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hayata geçirdiÄŸi Evde BakÄ±m Hizmetleri Biriminden alan 39 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Karabulut, oyunu kullandÄ±. ElazÄ±ÄŸ Kamu Hastaneleri BirliÄŸi ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü Evde BakÄ±m Hizmetleri Birimi tarafÄ±ndan KÄ±rklar Mahallesi'ndeki evinden sedye ile alÄ±nan Karabulut, ambulansla oy kullanacaÄŸÄ± Harput Anadolu Lisesine götürüldü. Karabulut, 2089 nolu sandÄ±kta oyunu kullandÄ±.

 

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