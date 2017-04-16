Abdullah GÃ¼l eÅŸi ile oy kullandÄ± Milletin sÃ¶zÃ¼ ortaya Ã§Ä±kacak

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l eÅŸi ile birlikte sandÄ±k baÅŸÄ±na geÃ§ti

11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandum undaki oyunu Beykoz'daki Åžehit Ä°smail Kefal Ä°lkokulu'nda kullandÄ±. Gül, bir gazetecinin "Sizin oyunuzun rengi nedir?" ÅŸeklindeki sorusuna "AçÄ±lÄ±nca hepsi çÄ±kacaktÄ±r artÄ±k. Herkesin bir tercihi var özellikle vatandaÅŸlÄ±k görevini geldik yaptÄ±k. Tercihimizi bütün millet gibi biz de orada yaptÄ±k. OylarÄ±n hepsi toplanacak ve milletin sözü olarak ortaya çÄ±kacak" diye yanÄ±t verdi. Åžehit Ä°smail Kefal Ä°lkokulu'nda oy veren vatandaÅŸlar aracÄ±na binen Gül çiftini alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurlarken, tekerlekli sandalye ile Gül'ün aracÄ±na yaklaÅŸan bir engelli vatandaÅŸ, eski CumhurbaÅŸkanÄ± ile fotoÄŸraf çektirmek istedi. VatandaÅŸÄ± gören Gül, aracÄ±ndan inerek bu isteÄŸi geri çevirmedi.