Engelli vatandaÅŸ iki senedir oyunu kullanamÄ±yor iÅŸte nedeni

71 yaÅŸÄ±ndaki engelli vatandaÅŸ iki senedir okula gelip oyunu kullanamÄ±yor. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n oy kullandÄ±ÄŸÄ± BahÃ§ecik Damlar Ä°lkokulu'nda oyunu kullanmasÄ± gereken vatandaÅŸ, 3. kata Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidemedi

Kocaeli'nin BaÅŸiskele ilçesi Bahçecik Damlar Ä°lkokuluna oy kullanmak için gelen 71 yaÅŸÄ±ndaki engelli seçmen Burhan Topal, oyunu kullanamadÄ±. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n da oy kullandÄ±ÄŸÄ± okula akrabasÄ±yla birlikte gelen Topal, sandÄ±k görevlilerinden 3. katta olan sandÄ±ÄŸÄ± alt kata getirmelerini istedi. Okul bahçesinde bir süre bekleyen Topal, sandÄ±k görevlilerini ikna edemeyince oy kullanamadan okuldan ayrÄ±ldÄ±. Ä°ki seçimdir oy kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Burhan Topal, "Ä°ki seçimdir oy kullanamÄ±yorum. Oy kullanmak için direniyorum. Oy kullanamadÄ±ÄŸÄ±m için üzgünüm, vatandaÅŸlÄ±k görevimi yapamÄ±yorum. Bundan dolayÄ± çok üzgünüm." dedi.