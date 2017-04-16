FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan ÅŸÃ¼pheli sandÄ±k baÅŸÄ±nda yakalandÄ±

Trabzon'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ± nedeniyle aranan ÅŸÃ¼pheli referandum iÃ§in oy kullanÄ±rken emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Trabzon'un Arsin ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸüpheli, anayasa referandumu için oy kullanmaya geldiÄŸi salonda yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, örgütle irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle kapatÄ±lan Alparslan Koleji'nin ortaklarÄ±ndan E.Ö'nün yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. E.Ö'nün, Atatürk Ä°lkokulunda oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu salona gelen zanlÄ±yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyete götürülen E.Ö'nün iÅŸlemleri sürüyor.