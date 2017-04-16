Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 14:14

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranan ÅŸÃ¼pheli sandÄ±k baÅŸÄ±nda yakalandÄ±

trabzon ÅŸÃ¼pheli

Trabzon'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ± nedeniyle aranan ÅŸÃ¼pheli referandum iÃ§in oy kullanÄ±rken emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Trabzon'un Arsin ilçesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸüpheli, anayasa referandumu için oy kullanmaya geldiÄŸi salonda yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, soruÅŸturma kapsamÄ±nda aranan, örgütle irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle kapatÄ±lan Alparslan Koleji'nin ortaklarÄ±ndan E.Ö'nün yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. E.Ö'nün, Atatürk Ä°lkokulunda oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen ekipler, sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu salona gelen zanlÄ±yÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyete götürülen E.Ö'nün iÅŸlemleri sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
oy pusulasÄ±

YSK BaÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ karar o pusulalar da geÃ§erli olacak

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re tercih mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n yerine evet mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oy pusulalarÄ± da geÃ§erli sayÄ±lacak

kuÅŸu belediyesi

3 yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gitmeyen KuÅŸulular sandÄ±k baÅŸÄ±na geÃ§ti

KÃ¼tahya'da KuÅŸu Beldesi'nde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, beldenin kÃ¶ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine 3 yÄ±ldÄ±r oy kullanmÄ±yorlardÄ±. Mahkeme kararÄ±yla eski statÃ¼sÃ¼ne kavuÅŸan KuÅŸu da vatandaÅŸlar sandÄ±k baÅŸÄ±na geÃ§ti

yaÅŸlÄ± adam

Ambulansla okula getirildi yaÅŸlÄ± adam sÄ±nÄ±fa kucakta gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Zonguldak'ta ambulansla okula getirilen 80 yaÅŸÄ±ndaki Veli Ã‡ekirdekÃ§i, sÄ±nÄ±fa kucakta gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼