88 yaÅŸÄ±ndaki Nuriye Nine oyunu kullandÄ±ktan sonra fenalaÅŸtÄ±

Antalya'da yaÅŸayan 88 yaÅŸÄ±ndaki Nuriye Nine, oyunu kullandÄ±ktan sonra hastanelik oldu

Antalya'nÄ±n Serik Ä°lçesi'nde oturan 88 yaÅŸÄ±ndaki Nuriye Ersöz, oyunu kullandÄ±ktan sonra fenalaÅŸtÄ± ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle güçlükle yürüyebilen Nuriye Ersuz, çocuklarÄ±yla birlikte ilçe merkezindeki Tekeli Ä°lkokulu'na oy kullanmak için geldi. Ersöz'e çocuklarÄ± yardÄ±m etti. Zemin kattaki 1161 nolu sandÄ±kta çocuklarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla oturduÄŸu yerden oyunu kullanan Nuriye Ersöz, görevlilerin yanÄ±na getirdiÄŸi sandÄ±ÄŸa yine oturduÄŸu yerden seçmen listesine imzasÄ±nÄ± attÄ±. Bu sÄ±rada aniden fenalaÅŸan Nuriye Ersöz'e görevliler ve yakÄ±nlarÄ± müdahalede bulundu. Ä°hbar üzerine okula 112 ekipleri geldi. YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan tansiyonunun düÅŸtüÄŸü belirlenen kadÄ±n, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nuriye Ersöz'ün yakÄ±nlarÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen oy kullanmak istediÄŸi belirtildi.