Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 14:46

Hasta yataÄŸÄ±ndan kalkÄ±p oy kullanmak iÃ§in Ä°stanbul'dan Bodrum'a gitti

Ã¼nlÃ¼ oyuncu

ÃœnlÃ¼ oyuncu Fatma Girik, hasta yataÄŸÄ±ndan kalkÄ±p Ä°stanbul'dan Bodrum'a giderek, oy kullandÄ±

Yürüyemez hale gelince kalçasÄ±ndan ameliyat olan YeÅŸilçam'Ä±n efsane oyuncusu Fatma Girik, taburcu olduktan sonra evinde düÅŸtü ve kalçasÄ±na takÄ±lan protezi kÄ±rdÄ±. Ä°kinci kez ameliyat olan Fatma Girik 6 ay Ä°stanbul'da kaldÄ±ktan sonra oy kullanmak için ilk uçakla Bodrum'a geldi. Torba Mahallesi'nde 1251 nolu sandÄ±kta oy kullanan Fatma Girik'in güçlükle yürüdüÄŸü gözlendi. Girik'in annesi 94 yaÅŸÄ±ndaki Münevver Girik de oy kullandÄ±.

BÄ°R HAFTA Ä°ÇÄ°NDE 2 KEZ AMELÄ°YA OLMUÅž

RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Girik, "Bir hafta içerisinde iki kez ameliyat oldum. Kalçada kireçlenme olmuÅŸ onu temizlettim. ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda sapasaÄŸlamdÄ±m. Eve gittim yürümeye baÅŸladÄ±m, evde ayaÄŸÄ±m bir kayÄ±nca kalçadan ayaÄŸÄ±ma kadar büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±m. Ä°ki kere ameliyat üst üste ondan sonra koÅŸtura koÅŸtura geldik oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Hemen kalktÄ±k geldik. Annem de hasta ben de hastayÄ±m ama geldik oyumuzu kullanmaya" dedi.

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