Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 14:47

Ambulansla okula getirildi yaÅŸlÄ± adam sÄ±nÄ±fa kucakta gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

yaÅŸlÄ± adam

Zonguldak'ta ambulansla okula getirilen 80 yaÅŸÄ±ndaki Veli Ã‡ekirdekÃ§i, sÄ±nÄ±fa kucakta gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Zonguldak'ta saat 08.00 itibariyle oy kullanma iÅŸlemi baÅŸladÄ±. YaÅŸlÄ± ve engelli vatandaÅŸlar için hizmet veren Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Birimi tam kadro görev yaptÄ±. Rat Mahallesi Bülbül Sokak'ta ikamet eden 80 yaÅŸÄ±ndaki Veli Çekirdekçi'nin imdadÄ±na da Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Birimi yetiÅŸti. Evinden alÄ±nan yaÅŸlÄ± adam, oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte ambulansla Cumhuriyet Ä°lkokuluna getirildi. Burada ekipler tarafÄ±ndan ambulanstan indirilen Veli Çekirdekçi, yürümekte zorluk çekince kucakta taÅŸÄ±ndÄ±. Oy kullanacaÄŸÄ± sÄ±nÄ±fa getirilen yaÅŸlÄ± adam, kabinde oyunu kullandÄ±ktan sonra yine Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Birimine ait ambulansla evine götürüldü.

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