3 yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gitmeyen KuÅŸulular sandÄ±k baÅŸÄ±na geÃ§ti

KÃ¼tahya'da KuÅŸu Beldesi'nde yaÅŸayan vatandaÅŸlar, beldenin kÃ¶ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerine 3 yÄ±ldÄ±r oy kullanmÄ±yorlardÄ±. Mahkeme kararÄ±yla eski statÃ¼sÃ¼ne kavuÅŸan KuÅŸu da vatandaÅŸlar sandÄ±k baÅŸÄ±na geÃ§ti

KuÅŸu Beldesi'nin, nüfusu 2 binin altÄ±na düÅŸtüÄŸü gerekçesiyle köye dönüÅŸtürülmesi nedeniyle 2014 yÄ±lÄ±ndaki yerel seçimlerden bu yana 3 yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gitmeyenler, 3 Nisan 2017 tarihinde tekrar belediye olmalarÄ± üzerine, bugün yapÄ±lan halk oylamasÄ± için kurulan sandÄ±klara akÄ±n etti. Tekrar belde statüsüne alÄ±nan KuÅŸu'da 1474 seçmen, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± için, Ä°lçe Seçim Kurulu tarafÄ±ndan Nurullah Bayram Ä°lk ve Ortaokulu'nda kurulan toplam 4 sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanmak için adeta birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±. Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saat 08.00'de sandÄ±klar önünde uzun kuyruklar oluÅŸturan KuÅŸulular, 3 yÄ±ldan bu yana bu anÄ± beklediklerini ve belediyeliklerinin geri gelmesiyle sandÄ±klara koÅŸarak geldiklerini söyledi. Oy verme iÅŸleminin vatandaÅŸlÄ±k görevi olduÄŸuna vurgu yapan KuÅŸu beldesi sakinlerinden 69 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail AkÄ±n, "KuÅŸu halkÄ± olarak 3 yÄ±ldÄ±r bu anÄ± bekliyorduk. BelediyeliÄŸimiz geri geldi. Biz de sandÄ±ÄŸa geldik. Saat 08.00'de oyumu kullandÄ±m. Çok mutluyum" dedi.