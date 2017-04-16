Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 16:18

YSK BaÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ karar o pusulalar da geÃ§erli olacak

oy pusulasÄ±

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re tercih mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n yerine evet mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oy pusulalarÄ± da geÃ§erli sayÄ±lacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, YSK önünde bekleyen gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendilerine yansÄ±yan bazÄ± bilgiler bulunduÄŸunu, genelgelerle oy pusulalarÄ±nda "Tercih" mührü kullanÄ±lmasÄ±nÄ± öngörmelerine raÄŸmen, bazÄ± ilçe seçim kurullarÄ±nÄ±n sandÄ±k kurullarÄ±na "Tercih" mührü yerine "Evet" mührü verdiÄŸini öÄŸrendiklerini söyledi.

BazÄ± yerlerde kÄ±smi de olsa bu ÅŸekilde oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Güven, "Yüksek Kurul biraz önce toplandÄ±. VatandaÅŸÄ±n iradesinin sandÄ±ÄŸa doÄŸru tecelli edebilmesi açÄ±sÄ±ndan, 298 sayÄ±lÄ± yasa da buna izin verdiÄŸinden 'Tercih' mührü yerine 'Evet' mührünün basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oy pusulalarÄ±nÄ±n da geçerli olmasÄ±na karar vermiÅŸtir. BazÄ± sandÄ±k kurullarÄ±mÄ±zÄ±n da oy pusulalarÄ±nÄ±n arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarÄ±nÄ±n da geçerli olmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

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