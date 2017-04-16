Oyunu kullanÄ±rken fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti polise kafa attÄ±

Denizli'de referandum iÃ§in oy kullanan vatandaÅŸ, kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekti. Tutanak tutmak isteyen gÃ¶revliye karÅŸÄ± vatandaÅŸ polise kafa attÄ±

Denizli'de, referandum için kullandÄ±ÄŸÄ± oyun fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekince sandÄ±k görevlilerinin tutanak tutmak istediÄŸi A.K., binadan ayrÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken kendisini durduran polis memura kafa atÄ±p, kaÅŸÄ±nÄ± yardÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan A.K., emniyete götürüldü. Bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda, Merkezefendi Ä°lçesi'ndeki ReÅŸat Vural Ä°lkokulu'ndaki 2087 nolu sandÄ±ÄŸa gelen A.K., oyunu kullandÄ±ktan sonra cep telefonuyla fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti. Bunu gören sandÄ±k görevlileri, A.K. hakkÄ±nda tutanak tutmak istedi.