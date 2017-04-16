Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 18:21

TÃ¼rkiye genelinde son durum ne 2017 referandum sonucu

tÃ¼rkiye geneli

Bu akÅŸam saat 17.00'da oy kullanma iÅŸlemleri sona erdi. SandÄ±klar aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±. 2017 referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

Anadolu AjansÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere göre Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n yüzde 61,8'i açÄ±ldÄ±. Buna göre HayÄ±r oylarÄ± yüzde 43,79, Evet oylarÄ± ise yüzde 56,21 oranÄ±nda seyrediyor. 

YayÄ±n yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±na yönelik yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± saat 18.01 itibarÄ±yla kaldÄ±rdÄ±.

YSK'nÄ±n, oy verme iÅŸleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine, Anayasa ve seçim yasalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanarak yayÄ±n yasaÄŸÄ± süresinin saat 21.00'den 18.01'e çekilmesini uygun gördüÄŸü bildirildi. 

2017 referandum sonucunu öÄŸrenmek için tÄ±kla

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
yurt dÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± referanduma ne dedi iÅŸte sonuÃ§lar

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan sandÄ±klara gÃ¶re bazÄ± Ã¼lkelerden sonuÃ§lar geldi

2017 referandum sonucu

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya 2017 referandum sonucu iÅŸte BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerini oluÅŸturan Kuzey Ä°rlanda ile Gallerâ€™inde iÃ§inde bulunduÄŸu Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya seÃ§im sonuÃ§larÄ± Avrupa Gazetesiâ€™nin Ã¶zel haberinde

ankara

Ankara'da hayÄ±r Ã¶nde gidiyor 2017 referandum sonucu

BaÅŸkent Ankara'da Evet oylarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ara Ã¶nde gitmesi beklenirken hayÄ±r oylarÄ± Ã¶nde gidiyor