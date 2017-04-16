TÃ¼rkiye genelinde son durum ne 2017 referandum sonucu

Bu akÅŸam saat 17.00'da oy kullanma iÅŸlemleri sona erdi. SandÄ±klar aÃ§Ä±lmaya baÅŸladÄ±. 2017 referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

Anadolu AjansÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere göre Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n yüzde 61,8'i açÄ±ldÄ±. Buna göre HayÄ±r oylarÄ± yüzde 43,79, Evet oylarÄ± ise yüzde 56,21 oranÄ±nda seyrediyor.

YayÄ±n yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±na yönelik yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± saat 18.01 itibarÄ±yla kaldÄ±rdÄ±.

YSK'nÄ±n, oy verme iÅŸleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine, Anayasa ve seçim yasalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi yetkiye dayanarak yayÄ±n yasaÄŸÄ± süresinin saat 21.00'den 18.01'e çekilmesini uygun gördüÄŸü bildirildi.

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