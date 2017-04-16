Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar sayÄ±lÄ±yor

Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylarÄ±n sayÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±

Görevliler ve basÄ±n mensuplarÄ±, kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alÄ±ndÄ±. SandÄ±klar, saat 17.00'de oy verme iÅŸleminin sona ermesinin ardÄ±ndan açÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandÄ±. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 2 milyon 972 bin 671 seçmen için 57 ülke ve 120 temsilcilikte oluÅŸturulan sandÄ±klarda kullanÄ±lan oylar, 903 sandÄ±kta toplandÄ±.

YURT DIÅžINDA KULLANILAN OY SONUÇLARI-2017 REFERANDUM SONUCU

ATO Congresium'da ülkelere göre istiflenen sandÄ±klara göre, Almanya'nÄ±n Essen ÅŸehrinde 75 bin 925, Stuttgart ÅŸehrinde 75 bin 2, Düsseldorf ÅŸehrinde 72 bin 51, Belçika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde 41 bin 746, Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 52 bin 484, Hollanda'nÄ±n Rotterdam ÅŸehrinde 49 bin 425, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti LefkoÅŸa'da ise 43 bin 480 vatandaÅŸ oy kullandÄ±. Her sandÄ±k için bir baÅŸkan, bir kamu görevlisi, AK Parti, CHP ve MHP temsilcilerinden oluÅŸan 5 kiÅŸinin sayÄ±m yapacaÄŸÄ± kongre merkezinde, 7 bine yakÄ±n görevli bulunuyor.