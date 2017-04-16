Siirt, Bitlis, MuÅŸ 2017 referandum sonucu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sona erdi. Siirt, Bitlis, MuÅŸ'ta oy oranlarÄ± nasÄ±l? Evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karaalrÄ±na göre, doÄŸudaki 32 ilde 07.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 16.00'da sona ermiÅŸti. DiÄŸer illerde saat 08.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi de 17.00 itibarÄ±yla tamamlandÄ±. Seçmenler AdÄ±yaman, AÄŸrÄ±, Artvin, Bingöl, Bitlis, DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, GümüÅŸhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraÅŸ, Mardin, muÅŸ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ÅžanlÄ±urfa, Van, Bayburt, Batman, ÅžÄ±rnak, Ardahan, IÄŸdÄ±r ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanÄ±ldÄ±.

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