TÃ¼rkiye genelinde 55 milyonu aÅŸkÄ±n vatandaÅŸ bugÃ¼n geleceÄŸini oylamak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Peki TÃ¼rkiye genelinde kaÃ§ sandÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±? 2017 referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k bir buçuk saat önce baÅŸlandÄ±. AA'dan alÄ±nan son bilgilere göre Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n yüzde 73,4'ü açÄ±ldÄ±. Buna göre Evet yüzde 54,79 oranÄ±nda iken HayÄ±r ise yüzde 45,21 olarak görünüyor. Peki Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi üç büyük ÅŸehirde sonuçlar nasÄ±l?

Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara 2017 referandum sonucu öÄŸrenmek için tÄ±kla