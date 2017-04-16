Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 18:34

Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara 2017 referandum sonucu

Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara

TÃ¼rkiye genelinde 55 milyonu aÅŸkÄ±n vatandaÅŸ bugÃ¼n geleceÄŸini oylamak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Peki TÃ¼rkiye genelinde kaÃ§ sandÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±? 2017 referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n açÄ±lmasÄ±na yaklaÅŸÄ±k bir buçuk saat önce baÅŸlandÄ±. AA'dan alÄ±nan son bilgilere göre Türkiye genelinde sandÄ±klarÄ±n yüzde 73,4'ü açÄ±ldÄ±. Buna göre Evet yüzde 54,79 oranÄ±nda iken HayÄ±r ise yüzde 45,21 olarak görünüyor. Peki Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir gibi üç büyük ÅŸehirde sonuçlar nasÄ±l?

Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara 2017 referandum sonucu öÄŸrenmek için tÄ±kla

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
trafo

Trafoya yine kedi girdi 20 dakika elektrik verilemedi

DiyarbakÄ±r Silvan'da elektrik trafosuna oy verme iÅŸleminin hemen ardÄ±ndan kedi girmesi nedeniyle patlama yaÅŸandÄ±.

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2017 referandum sonucu

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya 2017 referandum sonucu iÅŸte BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerini oluÅŸturan Kuzey Ä°rlanda ile Gallerâ€™inde iÃ§inde bulunduÄŸu Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya seÃ§im sonuÃ§larÄ± Avrupa Gazetesiâ€™nin Ã¶zel haberinde