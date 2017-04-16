Sakarya, DÃ¼zce, Kocaeli 2017 referandum sonucu

TÃ¼rkiye'de 55 milyonu aÅŸkÄ±n seÃ§men bugÃ¼n oy kullandÄ±. Sakarya, DÃ¼zce, Kocaeli oylar nasÄ±l? Evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde? Ä°ÅŸte sonuÃ§lar

Türkiye, bugün CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini getiren 18 maddelik yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini oylamak için sandÄ±k baÅŸÄ±naydÄ±. Halk oylamasÄ±nda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullandÄ±. Bu rakamÄ±n 1 milyon 269 bin 282'sini oy verme gününe kadar 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran yeni seçmenler oluÅŸturuyor. Halk oylamasÄ± için cezaevlerine de 461 sandÄ±k kuruldu.

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