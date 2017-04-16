Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 18:44

2017 referandum sonucu BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Londra referandum sonucu

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 6-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± geldi. BirleÅŸik KrallÄ±k 2017 referandum sonuÃ§larÄ±na dair bilgiler haberimizde

AVRUPA GAZETSÄ° ÇZEL HABER/LONDRA-HALÄ°L ERDOÄžAN-Türkiye'de yaklaÅŸÄ±k 55 milyon seçmenin bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi referandum oylamasÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 6-7-8-9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleÅŸti. Yurt içi oylarÄ± kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar da seçim sonuçlarÄ±nÄ± oldukça etkiliyor. Peki BirleÅŸik KralÄ±k'ta 2017 referandum oylamasÄ± nasÄ±l sonuçlandÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸayan Türkler tercihini Evet mi HayÄ±r mÄ± olarak kullandÄ±, detaylÄ± bilgi için size verilen linki tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Åžu ana kadar Yurt dÄ±ÅŸÄ± Ä°ngiltere Ä°skoçya Sonuçlar:

Evet  % 19,53 HayÄ±r % 80,47

 

BirleÅŸik KrallÄ±k sonuçlarÄ±- 2017 referandum sonucunu öÄŸrenmek için tÄ±kla


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
yurt dÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± referanduma ne dedi iÅŸte sonuÃ§lar

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan sandÄ±klara gÃ¶re bazÄ± Ã¼lkelerden sonuÃ§lar geldi

2017 referandum sonucu

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya 2017 referandum sonucu iÅŸte BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerini oluÅŸturan Kuzey Ä°rlanda ile Gallerâ€™inde iÃ§inde bulunduÄŸu Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya seÃ§im sonuÃ§larÄ± Avrupa Gazetesiâ€™nin Ã¶zel haberinde

ankara

Ankara'da hayÄ±r Ã¶nde gidiyor 2017 referandum sonucu

BaÅŸkent Ankara'da Evet oylarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ara Ã¶nde gitmesi beklenirken hayÄ±r oylarÄ± Ã¶nde gidiyor