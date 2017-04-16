2017 referandum sonucu BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 6-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lan referandum oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± geldi. BirleÅŸik KrallÄ±k 2017 referandum sonuÃ§larÄ±na dair bilgiler haberimizde

AVRUPA GAZETSÄ° ÇZEL HABER/LONDRA-HALÄ°L ERDOÄžAN-Türkiye'de yaklaÅŸÄ±k 55 milyon seçmenin bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi referandum oylamasÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 6-7-8-9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleÅŸti. Yurt içi oylarÄ± kadar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar da seçim sonuçlarÄ±nÄ± oldukça etkiliyor. Peki BirleÅŸik KralÄ±k'ta 2017 referandum oylamasÄ± nasÄ±l sonuçlandÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸayan Türkler tercihini Evet mi HayÄ±r mÄ± olarak kullandÄ±, detaylÄ± bilgi için size verilen linki tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Åžu ana kadar Yurt dÄ±ÅŸÄ± Ä°ngiltere Ä°skoçya Sonuçlar:

Evet % 19,53 HayÄ±r % 80,47

BirleÅŸik KrallÄ±k sonuçlarÄ±- 2017 referandum sonucunu öÄŸrenmek için tÄ±kla



