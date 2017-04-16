Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 18:52

Antalya 2017 referandum sonuÃ§larÄ± evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde

referandum sonucu

BugÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ± sona erdi. Antalya'da Evet mi HayÄ±r mÄ± Ã¶nde gidiyor? Antalya'da referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

YSK'nÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonuçlar açÄ±klanmaya baÅŸladÄ±. Bugün milyonlarca seçmen geleceÄŸini oylamak için bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Antalya'da referandum sonuçlarÄ± nasÄ±l görünüyor? Evet tercihi mi yoksa hayÄ±r tercihi mi önde gidiyor? Detaylar için size verilen linke tÄ±klamanÄ±z yeterli.

Antalya 2017 referandum sonucu tÄ±kla öÄŸren

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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trafo

Trafoya yine kedi girdi 20 dakika elektrik verilemedi

DiyarbakÄ±r Silvan'da elektrik trafosuna oy verme iÅŸleminin hemen ardÄ±ndan kedi girmesi nedeniyle patlama yaÅŸandÄ±.

yurt dÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± referanduma ne dedi iÅŸte sonuÃ§lar

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan sandÄ±klara gÃ¶re bazÄ± Ã¼lkelerden sonuÃ§lar geldi

2017 referandum sonucu

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya 2017 referandum sonucu iÅŸte BirleÅŸik KrallÄ±k sonuÃ§larÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k Ã¼lkelerini oluÅŸturan Kuzey Ä°rlanda ile Gallerâ€™inde iÃ§inde bulunduÄŸu Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya seÃ§im sonuÃ§larÄ± Avrupa Gazetesiâ€™nin Ã¶zel haberinde