Antalya 2017 referandum sonuÃ§larÄ± evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde

BugÃ¼n yapÄ±lan referandum oylamasÄ± sona erdi. Antalya'da Evet mi HayÄ±r mÄ± Ã¶nde gidiyor? Antalya'da referandum sonuÃ§larÄ± haberimizde

YSK'nÄ±n yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sonuçlar açÄ±klanmaya baÅŸladÄ±. Bugün milyonlarca seçmen geleceÄŸini oylamak için bugün sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Antalya'da referandum sonuçlarÄ± nasÄ±l görünüyor? Evet tercihi mi yoksa hayÄ±r tercihi mi önde gidiyor? Detaylar için size verilen linke tÄ±klamanÄ±z yeterli.

Antalya 2017 referandum sonucu tÄ±kla öÄŸren