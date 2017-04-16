Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± referanduma ne dedi iÅŸte sonuÃ§lar

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan sandÄ±klara gÃ¶re bazÄ± Ã¼lkelerden sonuÃ§lar geldi
Ülkelerden de sonuçlar gelmeye baÅŸladÄ±. Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlukla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ülkelerden gelen sonuçlar ÅŸöyle:
Almanya
AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 19.55
Evet: yüzde 63.9
HayÄ±r: yüzde 36.10
Hollanda
AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 10
Evet: yüzde 68.87
HayÄ±r: 31.13
Belçika
AçÄ±lan sandÄ±k: 10
Evet: 80.70
HayÄ±r: 19.30
Yunanistan
AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 64
Evet: yüzde 20.83
HayÄ±r: yüzde 79.17
Fransa
AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 9.88
Evet: yüzde 61.59
HayÄ±r: yüzde 38.41