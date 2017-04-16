Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 19:41

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± referanduma ne dedi iÅŸte sonuÃ§lar

yurt dÄ±ÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±lan sandÄ±klara gÃ¶re bazÄ± Ã¼lkelerden sonuÃ§lar geldi

Ülkelerden de sonuçlar gelmeye baÅŸladÄ±. Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlukla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ülkelerden gelen sonuçlar ÅŸöyle:

Almanya

AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 19.55

Evet: yüzde 63.9

HayÄ±r: yüzde 36.10

 

Hollanda

AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 10

Evet: yüzde 68.87

HayÄ±r: 31.13

 

Belçika

AçÄ±lan sandÄ±k: 10

Evet: 80.70

HayÄ±r: 19.30

 

Yunanistan

AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 64

Evet: yüzde 20.83

HayÄ±r: yüzde 79.17

 

Fransa

AçÄ±lan sandÄ±k: yüzde 9.88

Evet: yüzde 61.59

HayÄ±r: yüzde 38.41

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