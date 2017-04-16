Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 20:27

Son dakika yÃ¼zde 60 itiraz var referandum tekrar edilir mi

referandum oylamasÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TÃ¼rkiye genelinde aÃ§Ä±lan sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±na itiraz etti. SonuÃ§ merakla bekleniyor. Bu itirazÄ±n Ã¼zerine seÃ§im iptal edilir mi diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

YSK'nÄ±n mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n da kabul edileceÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± karara MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit ÖzdaÄŸ'dan sert tepki geldi.ÖzdaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Bu, YSK tarafÄ±ndan referandumun iktidar lehine açÄ±k bir ÅŸekilde manipüle edilmesidir. Bütün YSK üyeleri usülsüzlüÄŸün önünü açÄ±yor. Teker teker yargÄ±lanacaklar. Türk halkÄ±nÄ±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu karara baÅŸta YSK olmak üzere herkes saygÄ± göstermelidir” dedi.

CHP yurt genelindeki sandÄ±klarÄ±n yüzde 60’Ä±na itiraz etti.  Gaziantep milletvekili Ümit ÖzdaÄŸ da FoxTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda bu geliÅŸmeyi doÄŸruladÄ±. ÖzdaÄŸ, CHP’nin sandÄ±klarÄ±n yüzde 60’Ä±na itiraz ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. ÖzdaÄŸ itirazÄ±n nedeni olarak ise mühürsüz seçim pusulalarÄ±nÄ± gösterdi ve “YSK’nÄ±n bu kararÄ± kabul edilemez” dedi.

 
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