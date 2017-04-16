Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 20:44

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan o liderlere tebrik mesajÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BBP lideri Destici'yi arayarak tebrik ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli ve BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayÄ± tebrik etti, sonuçlarÄ±n millet için hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi. 

Dünya liderlerinden tebrik

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, birçok dünya liderinden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a tebrik mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 

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