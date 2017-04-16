CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan o liderlere tebrik mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Devlet BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve BBP lideri Destici'yi arayarak tebrik ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli ve BBP Genel BaÅŸkanÄ± Destici'yi arayarak referandumda elde edilen zaferden dolayÄ± tebrik etti, sonuçlarÄ±n millet için hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

Dünya liderlerinden tebrik

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, birçok dünya liderinden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a tebrik mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.