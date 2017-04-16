Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 20:58

Referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± yazÄ±yor

dÃ¼nya basÄ±nÄ±

TÃ¼rkiye'nin referandum sonuÃ§larÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda son dakika olarak verildi

ABD merkezli AP, Fransa merkezli AFP ve Ä°ngiltere merkezli Reuters, Anadolu AjansÄ±'Ä±nÄ±n geçtiÄŸi ilk verileri abonelerine aktardÄ±.  Reuters, "Ä°ç Anadolu'da evet oylarÄ±, kÄ±yÄ± bölgelerde ve güneydoÄŸuda ise hayÄ±r oylarÄ± önde görünüyor" ifadesini kullandÄ±.

AFP ise uzun bir analiz yayÄ±nladÄ±. "Evet kampÄ± önde" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± analizde, "Buna karÅŸÄ±n sandÄ±klar açÄ±ldÄ±kça sonuçlar deÄŸiÅŸebilir" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.19.00 itibariyle tüm yabancÄ± ajanslar Ä°stanbul ve Ankara'da deÄŸiÅŸen duruma odaklanmaya baÅŸladÄ±. Reuters, "Ä°stanbul'da hayÄ±r oylarÄ± öne geçti" diye yazdÄ±. 

AA'nÄ±n BYEGM'den aldÄ±ÄŸÄ± rakamlara göre, halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek için Türkiye'deki yerleÅŸik yabancÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla birlikte 517 yabancÄ± basÄ±n mensubu akredite oldu.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yalnÄ±zca halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek için gelen gazetecilerin sayÄ±sÄ± ise 233'e ulaÅŸtÄ±.

Türkiye'deki halk oylamasÄ±na en büyük ilgiyi ABD basÄ±nÄ± gösterirken, bu ülkeden 32 basÄ±n mensubu akredite oldu. ABD'yi 30 gazeteci ile Almanya, 25 basÄ±n mensubuyla Ä°ngiltere takip etti. Japonya ve Rusya'dan ise 15'er gazeteci akredite oldu.  

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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referandum sonucu

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