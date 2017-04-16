Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 21:02

Meral AkÅŸener'den YSK hakkÄ±nda bomba aÃ§Ä±klama

meral akÅŸener

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener, YSK'nÄ±n kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesinin ardÄ±ndan yÃ¼zde 52 'hayÄ±r', yÃ¼zde 48 'evet' ÅŸeklinde olduÄŸunu belirtti

Fox TV'ye telefonla vbaÄŸlanan eski MHP'li Meral AkÅŸener YSK'da referandum sonucunun yüzde 52 hayÄ±r, yüzde 48 evet ÅŸeklinde olduÄŸunu söyledi. AkÅŸener ÅŸöyle konuÅŸtu:  "Ä°ki konu için sizinle irtibat kurdum. Birincisi SayÄ±n ÖzdaÄŸ'Ä±n söylediÄŸi. Bu mühürsüz oy pusulalarÄ±yla ilgili. Bu bir skandal. YSK'nÄ±n bunu kabul etmiÅŸ olmasÄ± bir skandaldÄ±r. Bu konu üzerinde iki milletvekili arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸuanda YSK'da. ve Gerek itirazlarÄ± yapÄ±yorlar. DiÄŸer taraftan iki milletvekili arkadaÅŸÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgi çÄ±kan sonuçlarÄ± YSK girememiÅŸ. YavaÅŸ veri giriliyor. Ve ÅŸuan itibarÄ±yla 58 HayÄ±r, 48 Evet ÅŸeklinde görülüyor. Yani ÅŸuanda YSK'nÄ±n girdiÄŸi verilerden çÄ±kan sonuç bu. TamamlanmamÄ±ÅŸ veriler bunlar. Anadolu AjansÄ±nÄ±n ise bir manipülasyon aracÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yazÄ±klar olsun hepimizin vergisiyle bir devlet kurumu olarak bilip... SandÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±ndan hiçbir müÅŸahit arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ayrÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ifade etmek için aradÄ±m. Henüz YSK'da açÄ±lan sandÄ±klarÄ±n verilerinin girilmediÄŸi için daha çok geriden geldiÄŸi için dolayÄ±sÄ±yla sonucun ne olacaÄŸÄ± hakkÄ±nda kimsenin net bir bilgisi yok. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±n diye tekrar ediyorum. Åžuana kadar giren verilen sonucunu söyledim ben size."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
referandum sonucu

Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde kaÃ§ evet kaÃ§ hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte sonuÃ§lar

Referandum oylamasÄ±nda Ã¶zellikle Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankara'daki sonuÃ§lar merak edilirken Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde sandÄ±ktan Ã§Ä±kan oy oranlarÄ± belli oldu

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n tam metni

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Erdal AksÃ¼nger

CHP'li AksÃ¼nger'den Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama 2 buÃ§uk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

SandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itirazlar peÅŸ peÅŸe geliyor. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AksÃ¼nger seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna verilmesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±