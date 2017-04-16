YSK karar verdi mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylar da geÃ§erli sayÄ±lacak

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK), mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ±n "dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece" geÃ§erli sayÄ±lmasÄ±na karar verdi

YSK'nÄ±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"BazÄ± sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n seçmene oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±nÄ± sandÄ±k kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoÄŸun ÅŸikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandÄ±k kurulu mührü taÅŸÄ±mayan oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlanmadÄ±kça geçerli sayÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸtir.

"SayÄ±m döküm iÅŸleminin buna göre yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir.

"Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarÄ±mÄ±za, sandÄ±k kurullarÄ±na ve siyasi partilere duyurulur."

Yetkin: Daha önce hiç böyle bir karar görmedim

YSK'nÄ±n kararÄ± muhalefetin ve bazÄ± gazetecilerin tepkisini çekti.

YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara tepki gösteren CHP Gençlik KollarÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± kararlarla gündeme gelen futbol hakemlerine gönderme yaparak Twitter hesabÄ±ndan "MaçÄ± Ivan Babek-Craig Thomson gibiler yönetiyor" yazdÄ±.

chp tepki

Hürriyet Daily News Genel YayÄ±n Yönetmeni Murat Yetkin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± CNN Türk yayÄ±nÄ±nda YSK kararÄ± hakkÄ±nda "Mühürsüz oy pusulasÄ±nÄ±n herhangi bir ÅŸekilde geçerli sayÄ±lmasÄ±nÄ± ben daha önce herhangi bir seçimde görmedim" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da kararÄ±n usulsüzlük anlamÄ±na geleceÄŸini ima ederek, "YSK'nÄ±n mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n kabulü yönünde verdiÄŸi kararÄ±n altÄ±nda, seçmene önceden verilen zarflarÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ± vardÄ±r" yazdÄ±.

Mart ayÄ±nda MHP'den ihraç edilen Sinan OÄŸan da kararÄ± "skandal" olarak yorumladÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe