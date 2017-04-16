Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 21:04

CHP'ye gÃ¶re 2,5 milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± durumda AÃ§Ä±klamalar geliyor

chp oy

YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z 2,5 milyon oyu kabul etmesinin ardÄ±ndan CHP'li vekiller durumla ilgili paylaÅŸÄ±m yapÄ±yor. Peki YSKâ€™nÄ±n mÃ¼hrÃ¼ bulunmayan zarflarÄ± kabul etmesi hukuka uygun mu?

Kanuna göre YSK mührü bulunmayan zarflarÄ±n kabul edilmesinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtiliyor. CHP’li Bülent Tezcan, YSK’nÄ±n son dakika deÄŸiÅŸikliklerine tepki göstererek “Bu durum seçimlerde sahteciliÄŸe YSK eliyle izin verilmesi demektir” ifadelerini kullandÄ±. YSK’nÄ±n oy kullanma ve sayÄ±m aÅŸamalarÄ±ndaki uygulamalarÄ± ile sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tezcan sayÄ±mlar baÅŸladÄ±ktan sonra alÄ±nan kararlarÄ±, maç baÅŸladÄ±ktan sonra kurallarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine benzetti. AynÄ± zamanda CHP'li vekil Eren Erdem'in paylaÅŸÄ±mÄ±na göre YSK'nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± sandÄ±k sayÄ±sÄ± %70'lerin üzerine daha yeni çÄ±ktÄ±. Videoyu izlemek için tÄ±klayÄ±nÄ±z. 

 

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