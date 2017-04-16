Son dakika KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu genel merkeze giderek olaÄŸanÃ¼stÃ¼ MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parti genel merkezine geldi. AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ± Çukurambar'daki evinden takip eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne giriÅŸ yaptÄ±. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, sonuçlara iliÅŸkin, kurmaylarÄ±yla deÄŸerlendirmede bulunduÄŸu öÄŸrenildi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, olaÄŸanüstü MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±.