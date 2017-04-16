Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 21:22

Son dakika KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu genel merkeze giderek olaÄŸanÃ¼stÃ¼ MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, parti genel merkezine geldi. AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, halk oylamasÄ± sonuçlarÄ±nÄ± Çukurambar'daki evinden takip eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, saat 21.15'te CHP Genel Merkezi'ne giriÅŸ yaptÄ±. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, sonuçlara iliÅŸkin, kurmaylarÄ±yla deÄŸerlendirmede bulunduÄŸu öÄŸrenildi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, olaÄŸanüstü MYK'sÄ±nÄ± toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±. 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
referandum sonucu

Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde kaÃ§ evet kaÃ§ hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte sonuÃ§lar

Referandum oylamasÄ±nda Ã¶zellikle Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankara'daki sonuÃ§lar merak edilirken Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde sandÄ±ktan Ã§Ä±kan oy oranlarÄ± belli oldu

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n tam metni

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Erdal AksÃ¼nger

CHP'li AksÃ¼nger'den Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama 2 buÃ§uk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

SandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itirazlar peÅŸ peÅŸe geliyor. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AksÃ¼nger seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna verilmesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±