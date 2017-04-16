Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 21:32

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n demokratlar iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir gÃ¼n

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu bugÃ¼n TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandumla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "BugÃ¼nkÃ¼ oylamanÄ±n sonucu, Avrupa deÄŸerlerinden bÃ¼yÃ¼k bir kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor. ErdoÄŸanâ€™Ä±n otokratik tavrÄ± TÃ¼rkiye toplumunu derinden kutuplaÅŸtÄ±rdÄ± ve ekonomiye zarar verdi." dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Piri'nin açÄ±klamasÄ±nÄ±n tam metni ÅŸöyle: “Adil olmayan bir seçim ortamÄ±nda, Türkiye nüfusu az bir farkla ErdoÄŸan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na saygÄ± duymayan, hiçbir denetim mekanizmasÄ± bulunmayan bir anayasayla Avrupa BirliÄŸi’ne katÄ±lamayacaÄŸÄ± açÄ±k. EÄŸer paket deÄŸiÅŸtirilmeden uygulanÄ±rsa, bu durum Avrupa BirliÄŸi’yle müzakerelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na yol açacaktÄ±r.

“Bu sonuç, Avrupa deÄŸerlerinden kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor”

Bugünkü oylamanÄ±n sonucu, Avrupa deÄŸerlerinden büyük bir kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor. ErdoÄŸan’Ä±n otokratik tavrÄ± Türkiye toplumunu derinden kutuplaÅŸtÄ±rdÄ± ve ekonomiye zarar verdi BazÄ±. AB liderlerine yönelik Nazi suçlamalarÄ±, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ciddi zarar verdi. Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaÅŸan herkesin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa deÄŸerlerini paylaÅŸan ve ülkeleri için farklÄ± bir gelecek seçen milyonlarca kiÅŸi olduÄŸunu gösteriyor. AB, onlarÄ±n yüzüne kapÄ±larÄ± hiçbir zaman kapatmamalÄ±.”

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
referandum sonucu

Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde kaÃ§ evet kaÃ§ hayÄ±r oyu Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte sonuÃ§lar

Referandum oylamasÄ±nda Ã¶zellikle Ä°stanbul, Ä°zmir ve Ankara'daki sonuÃ§lar merak edilirken Ä°stanbul'un ilÃ§elerinde sandÄ±ktan Ã§Ä±kan oy oranlarÄ± belli oldu

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n tam metni

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Erdal AksÃ¼nger

CHP'li AksÃ¼nger'den Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama 2 buÃ§uk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

SandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itirazlar peÅŸ peÅŸe geliyor. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AksÃ¼nger seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna verilmesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±