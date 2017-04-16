Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n demokratlar iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir gÃ¼n

Avrupa Parlamentosu bugÃ¼n TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandumla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "BugÃ¼nkÃ¼ oylamanÄ±n sonucu, Avrupa deÄŸerlerinden bÃ¼yÃ¼k bir kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor. ErdoÄŸanâ€™Ä±n otokratik tavrÄ± TÃ¼rkiye toplumunu derinden kutuplaÅŸtÄ±rdÄ± ve ekonomiye zarar verdi." dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, referandum sonuçlarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Piri'nin açÄ±klamasÄ±nÄ±n tam metni ÅŸöyle: “Adil olmayan bir seçim ortamÄ±nda, Türkiye nüfusu az bir farkla ErdoÄŸan’a denetimsiz yetki verecek, otoriter bir sisteme uygun olan anayasa paketine destek verdi. Bu, Türkiye’deki bütün demokratlar için üzücü bir gün. Bu ülkenin kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na saygÄ± duymayan, hiçbir denetim mekanizmasÄ± bulunmayan bir anayasayla Avrupa BirliÄŸi’ne katÄ±lamayacaÄŸÄ± açÄ±k. EÄŸer paket deÄŸiÅŸtirilmeden uygulanÄ±rsa, bu durum Avrupa BirliÄŸi’yle müzakerelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na yol açacaktÄ±r.

“Bu sonuç, Avrupa deÄŸerlerinden kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor”

Bugünkü oylamanÄ±n sonucu, Avrupa deÄŸerlerinden büyük bir kopuÅŸ anlamÄ±na geliyor. ErdoÄŸan’Ä±n otokratik tavrÄ± Türkiye toplumunu derinden kutuplaÅŸtÄ±rdÄ± ve ekonomiye zarar verdi BazÄ±. AB liderlerine yönelik Nazi suçlamalarÄ±, Türkiye’nin siyasi bir ortak olarak inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ciddi zarar verdi. Türkiye’de demokrasi ve temel haklar için savaÅŸan herkesin yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸim. Bugünkü sonuçlar, Türkiye’de Avrupa deÄŸerlerini paylaÅŸan ve ülkeleri için farklÄ± bir gelecek seçen milyonlarca kiÅŸi olduÄŸunu gösteriyor. AB, onlarÄ±n yüzüne kapÄ±larÄ± hiçbir zaman kapatmamalÄ±.”