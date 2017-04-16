CHP'li Tezcan'dan sert tepki SahteciliÄŸe YSK eliyle izin verildi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oylarÄ± kabul etmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan, mühürsüz zarflarÄ±n geçerli sayÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±na tepki göstererek, "YSK'ya derhal bu hatadan dönmeyi ve en azÄ±ndan ÅŸu aÅŸamadan itibaren yargÄ± organÄ± olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargÄ± güvencesi altÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± kanaatini yeniden tesis edecek adÄ±mlar atmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi. Tezcan ÅŸöyle devam etti: "Bu seçimlerde sahteciliÄŸe YSK eliyle izin verilmesi demektir." ifadesini kullanan Bülent Tezcan, "Bunun kabul edilebilir hiçbir yanÄ± yoktur." diye konuÅŸtu.YSK'nÄ±n baÅŸka bir karar da ise "evet" mühürlerinin de geçerli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tezcan, YSK'nÄ±n seçimden önce hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genelgede "tercih" mührünün dÄ±ÅŸÄ±nda mühür kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±kça belirtildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.Tezcan, "Bu açÄ±k hükümlere raÄŸmen aykÄ±rÄ± uygulamalarÄ±n sayÄ±m esnasÄ±nda deÄŸiÅŸtirilerek bir anlamda maç baÅŸladÄ±ktan sonra kural deÄŸiÅŸtirilmesi açÄ±k bir ÅŸekilde 'hayÄ±r' oylarÄ±nÄ±n önde olduÄŸunun görülmesi üzerine alÄ±nmÄ±ÅŸ bir önlem olduÄŸu kanaatini güçlendirmektedir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.YSK'nÄ±n bu uygulamalarla sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tezcan, ayrÄ±ca bazÄ± yerlerde gizli sayÄ±m uygulamalarÄ±na da izin verildiÄŸi bilgisini aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.