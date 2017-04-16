Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/04/2017 22:10

CHP'li AksÃ¼nger'den Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama 2 buÃ§uk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

Erdal AksÃ¼nger

SandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itirazlar peÅŸ peÅŸe geliyor. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AksÃ¼nger seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna verilmesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Aksünger, “Yüksek seçim kurulundaki kararÄ±n zaten bu saatten sonra meÅŸruiyeti tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r, bu yüzden hiç bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z ilçe seçim kurumundan son sonuçlarÄ± alana kadar oralarÄ± terk etmesin. AvukatlarÄ±mÄ±z terk etmesin. Åžimdiden ben herkese hayÄ±rlÄ± olsun diyorum. SandÄ±klarÄ±n odalara giriÅŸleri çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ve bunun yanÄ±nda evet mühürlü damgalar dahil olmak üzere, tercih yazÄ±lmak üzere evet mührü vermiÅŸ ilçe seçim kurulu baÅŸkanlarÄ±, bunu yapan hukukçular… Hakimler bunu yapÄ±yor. Hakimler manipülasyon yapÄ±yor ÅŸu an. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda itiraz edeceÄŸimiz yüzde 37’ye yakÄ±n sandÄ±k var neredeyse… 2 buçuk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. SandÄ±klarÄ± terk etmeyin” ÅŸeklinde açÄ±klamalarda bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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