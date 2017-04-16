CHP'li AksÃ¼nger'den Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama 2 buÃ§uk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±

SandÄ±k sonuÃ§larÄ±na itirazlar peÅŸ peÅŸe geliyor. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erdal AksÃ¼nger seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n kamuoyuna verilmesi ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Aksünger, “Yüksek seçim kurulundaki kararÄ±n zaten bu saatten sonra meÅŸruiyeti tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r, bu yüzden hiç bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z ilçe seçim kurumundan son sonuçlarÄ± alana kadar oralarÄ± terk etmesin. AvukatlarÄ±mÄ±z terk etmesin. Åžimdiden ben herkese hayÄ±rlÄ± olsun diyorum. SandÄ±klarÄ±n odalara giriÅŸleri çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± ve bunun yanÄ±nda evet mühürlü damgalar dahil olmak üzere, tercih yazÄ±lmak üzere evet mührü vermiÅŸ ilçe seçim kurulu baÅŸkanlarÄ±, bunu yapan hukukçular… Hakimler bunu yapÄ±yor. Hakimler manipülasyon yapÄ±yor ÅŸu an. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda itiraz edeceÄŸimiz yüzde 37’ye yakÄ±n sandÄ±k var neredeyse… 2 buçuk milyon oy sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. SandÄ±klarÄ± terk etmeyin” ÅŸeklinde açÄ±klamalarda bulundu.