BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n tam metni

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re Evet oylarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukta Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda vatandaÅŸlara hitap etti.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bugün ilk kez bu halk oylamasÄ±nda sandÄ±ÄŸa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum." dedi.YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini öngören halk oylamasÄ±, gayri resmi sonuçlara göre 'evet' ile neticelenmiÅŸtir. CenabÄ± Mevlam hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu eylesin. Yüksek bir katÄ±lÄ±mla sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çÄ±kan bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum, teÅŸekkür ediyorum." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini öngören halk oylamasÄ±, gayri resmi sonuçlara göre 'evet' ile neticelenmiÅŸtir. CenabÄ± Mevlam hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu eylesin. Yüksek bir katÄ±lÄ±mla sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çÄ±kan bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum, teÅŸekkür ediyorum." diye konuÅŸtu.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Huzur içinde neticelenen bu oylama, demokrasi tarihimizde milletin kendi kararÄ±yla verdiÄŸi bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Herkes emin olsun ki çÄ±kan bu sonucu halkÄ±mÄ±zÄ±n refahÄ±, huzuru için en güzel ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸiz." dedi.

"Bu halk oylamasÄ±nÄ±n kaybedeni yoktur kazananÄ± aziz milletimdir"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸöyle devam etti:

"Yola çÄ±karken söylediÄŸimiz gibi 'HalkÄ±n iradesi nasÄ±l tecelli ederse o sonuç, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tacÄ±dÄ±r' dedik. HalkÄ±mÄ±z, seçimini yapmÄ±ÅŸ, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yönetim Sistemi'ne olur vermiÅŸtir. Bu ülke, bu millet, artÄ±k hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eÄŸmeyeceÄŸini bir kez daha göstermiÅŸtir

Elbette farklÄ± düÅŸüncelerimiz, farklÄ± çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi gözümüz gibi koruyacaÄŸÄ±z. Demokrasimizin güzelliÄŸi de budur. FarklÄ± fikirlere sahip olmak hiçbir ÅŸekilde birbirine üstünlük saÄŸlamak demek deÄŸildir.Bu halk oylamasÄ±nÄ±n kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir.Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe giriÅŸimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düÅŸmanlÄ±k yapan dÄ±ÅŸ mihraklara en güzel cevabÄ± milletimiz sandÄ±kta vermiÅŸtir.Meydanlarda farklÄ± ÅŸeyler söyledik, millete farklÄ± ÅŸeyler anlattÄ±k ama son sözü millet söyledi, 'Evet' dedi, noktayÄ± koydu.

Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayaÄŸÄ±na basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaÅŸamÄ±ÅŸlardÄ±r. OnlarÄ±n dediÄŸi deÄŸil, Türkiye'nin, milletin dediÄŸi oldu."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, kalabalÄ±k tarafÄ±ndan coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarÄ±nÄ±n önde çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, balkon konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmak üzere, parti genel merkezine geldi.Oyunu Ä°zmir'de kullanan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, öÄŸle saatlerinde geldiÄŸi Ankara'daki BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'nda seçim sonuçlarÄ±nÄ± ailesi ve danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla takip etti.YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" oylarÄ±nÄ±n önde çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, balkon konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmak üzere, parti otobüsüyle AK Parti Genel Merkezi'ne hareket etti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konvoy eÅŸliÄŸinde AK Parti Genel Merkezi'ne giden otobüsten yol boyunca vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±. MeÅŸalelerle seçim sonucunu kutlayan bazÄ± vatandaÅŸlar, YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sevgi gösterisinde bulundu.YÄ±ldÄ±rÄ±m, genel merkez önünde toplanan kalabalÄ±k tarafÄ±ndan coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±. Güvenlik görevlilerinin de genel merkez çevresinde geniÅŸ önlemler aldÄ±ÄŸÄ± görüldü.